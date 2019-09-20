Погода на выходные: синоптики обещают потепление

К финалу первого месяца календарной осени погода в Украине резко изменилась, и температура воздуха активно начала пикировать по направлению к нулю. Какой будет ситуация на этих выходных, и стоит ли ждать потепления, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 21 сентября, на территории Украины сохранится прохладная погода.

Самая низкая температура ожидается на севере и востоке Украины. Днем столбики термометров покажут в этих регионах от 12 до 14 градусов с отметкой "плюс", а ночью температура воздуха опустится до 3-5 градусов тепла.

На остальной территории будет немного теплее: от 13 до 15 тепла в дневное время суток и около 3-5 градусов тепла (на юге +6-8) столбики термометров покажут в ночное время суток. Только на Закарпатье днем будет держаться относительно теплая погода: от 15 до 17 градусов с отметкой "плюс", а ночью столбики термометров покажут те же 3-5 градусов тепла.

Также в этот день синоптики ожидают кратковременные дожди в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. На остальной территории сохранится сухая, но облачная погода.

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В воскресенье, 22 сентября, кратковременные дожди на востоке страны сохранятся. Точно так же, как сохранится и ясная погода на остальной территории Украины. Кроме того, стоит ждать и потепления.

На юге, в центре и западе страны днем стоит ожидать от 18 до 21 градуса тепла, а в ночное время суток температура воздуха упадет в диапазоне от 6 до 9 градусов выше нуля.

На севере и востоке будет немного прохладнее: +12-15 днем и около 3-7 градусов с отметкой "плюс" в ночное время суток.

Начало новой рабочей недели, 23 сентября, не принесет особых изменений в температурную картину. А вот ситуация с осадками изменится. На востоке будет уже сухо. Равно как и в северных, южных и центральных регионах страны. А вот на запад, по прогнозам синоптиков, обрушатся обильные осадки.