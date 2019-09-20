Грядут заморозки: синоптики напугали прогнозом на субботу, карта

В субботу, 21 сентября, в Украину придут первые заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 21 сентября, погодные условия продолжат ухудшаться, а заморозки вероятны во всех областях Украины. Холод не успеет пробраться только на юг, там ночью будет теплее всего – +6+8 градусов.

"Ночью 21 сентября в Украине на поверхности почвы заморозки до 0-3 градусов", – уточнили синоптики.

Заморозки также возможны в Киеве и области.

Как сообщалось, ранее в сети забавной карикатурой высмеяли холодрыгу в Киеве.

Подробнее о погоде на 20 и 21 сентября читайте в материале "Апострофа": Дожди и +3: синоптики предупредили о резком понижении температуры.