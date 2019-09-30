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В пятницу будет конец: синоптики рассказали о погоде на неделю

Прогноз погоды на 1 - 5 октября

Артур Гор понедельник, 30 сентября 2019, 19:05
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Прогноз погоды на 1 - 5 октября Фото: pixabay.com

Конец сентября оказался хоть и дождливым, но неожиданно теплым: температура воздуха в большинстве регионов Украины приблизилась к отметке +20 градусов. Впрочем, по прогнозам синоптиков, так будет недолго, и на страну движется очередная волна осеннего похолодания. Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 1 октября, в стране все еще сохранится теплая погода. Самых высоких температур стоит ожидать на юге Украины, Закарпатье и Прикарпатье: днем столбики термометров покажут от 20 до 23 градусов тепла, а ночью температура воздуха установится в диапазоне от 13 до 16 тепла.

На востоке, в центре и западе страны, дневные температуры в этот день поднимутся до 16-19 градусов выше нуля, а ночью столбики термометров упадут до 11-14 градусов с отметкой "плюс". Прохладнее всего будет на севере страны: от +14 до +16 в дневное время суток и около 11-13 градусов тепла столбики термометров покажут после захода солнца.

Кроме того, во вторник синоптики обещают дожди. Пройдут они на востоке, однако характер осадков будет кратковременный.

А вот в среду, 2 октября, на территории Украины осадков не будет вообще. Более того, небо над страной ожидается практически полностью ясным. Вырастет и температура воздуха. На юге и западе Украины днем стоит ожидать от 21 до 25 градусов тепла, а ночью на западе около 8-10 градусов выше нуля, а на юге от 11 до 15 градусов с отметкой "плюс".

На остальной территории в дневное время суток столбики термометров покажут от 19 до 23 градусов тепла, однако ночью температура воздуха резко упадет до +6-+9 градусов.

В четверг, 3 октября, в Украину вновь вернутся дожди. Осадки ожидаются на территории Западной Украины, в Черниговской и Киевской областях. На юге, востоке и в центре будет облачно, но сухо.

Температурная картина в этот день практически не изменится, только на западе страны похолодает: в дневное время суток температура воздуха ожидается в диапазоне от 15 до 19 тепла (во Львовской и Волынской областях от 11 до 13 с отметкой "плюс"), а в ночное время суток столбики термометров покажут около 10 градусов тепла.

Прогноз погоди на 1 листопада
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Начиная с пятницы, 4 октября, в Украине станет холодать. На западе страны дневные температуры будут от 10 до 12 тепла, а ночью столбики термометров покажут от 6 до 9 градусов с отметкой "плюс".

На юге, востоке и в центре Украины в дневное время суток стоит ожидать от 18 до 23 градусов тепла, а после захода солнца температура воздуха в этих регионах упадет до 10-12 градусов с отметкой "плюс".

Немного прохладнее в последний день рабочей недели будет на севере: от 12 до 14 тепла -днем и около 9-11 тепла -ночью.

А вот ситуация с осадками в этот день огорчит большинство жителей Украины. Затяжные дожди синоптики обещают на юге (кроме Крыма), востоке, севере и в центре страны. Только на территории Западной Украины сохранится сухая погода.

В субботу, 5 октября, температура воздуха снова упадет. На юге и востоке в дневное время суток синоптики прогнозируют от 16 до 20 градусов тепла, а ночью - от 10 до 13.

В центре немного прохладнее: +12-+14 днем и 7-9 градусов тепла после захода солнца. А вот на севере и западе Украины в этот день ожидается от 9 до 12 градусов с отметкой "плюс" в дневное время суток и около 4-6 тепла - после захода солнца.

Кратковременные дожди в субботу ожидаются в западных и восточных регионах Украины.

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