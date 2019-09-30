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До +23 градусов и солнце: синоптик дала оптимистичный прогноз на начало октября

понедельник, 30 сентября 2019, 16:49
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Октябрь в Украине будет "теплым и ласковым", сообщила 30 сентября синоптик Наталья Диденко.

На своей странице в Facebook она написала, что 1 октября в течение дня ожидается +17+23 градуса. Немного холоднее будет на Севере Украины, где ожидается +14+17 градусов.

"Дождей не предвидится, лишь вдоль северной границы есть вероятность небольших осадков, а также на крайнем востоке", - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве в первый день октября ожидается около 15 градусов тепла, а также периодическая облачность.

"Я уже хочу писать прогноз на 2 октября, потому что погода по всей Украине ожидается роскошной - солнечной и теплой", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в понедельник, 30 сентября, в высокогорье Карпат порывы ветра достигнут скорости 25-30 метров на секунду.

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