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Дождевые и холодные выходные: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Прогноз погоды на 4 - 7 октября

Артур Гор пятница, 4 октября 2019, 13:01
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Прогноз погоды на 4 - 7 октября Фото: Getty Images

С 4 октября в Украине существенно понизилась температура воздуха. В пятницу похолодание ощущают на себе жители западных, северных и центральных регионов страны, а к концу недели по всей территории Украины столбики термометров упадут в дневное время суток до 10 градусов с отметкой "плюс". Как будет меняться погода, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в пятницу, 4 октября, дневные показатели температуры воздуха на западе упадут до отметки 10-12 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от +3 до +7. Только на Закарпатье еще сохранится относительное тепло: 13-15 выше нуля днем и +4-6 - ночью.

На севере немного теплее: 12-14 градусов тепла столбики термометров покажут в дневное время суток и около 10 градусов с отметкой "плюс" стоит ожидать после захода солнца.

На территории Центральной Украины днем синоптики прогнозируют от 16 до 19 тепла, а ночью от +11 до +13. И только на юге и востоке сохранится тепло, характерное для ранней осени: от 19 до 24 градусов выше нуля в этих регионах будет днем и +13-15 - ночью на юге, и 8-10 тепла - на востоке после захода солнца.

Кроме того, в последний рабочий день недели синоптики прогнозируют дожди с грозами на востоке, юге, севере и в центре. Сухо будет только в Крыму и на Западной Украине.

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Еще больше похолодает в субботу, 5 октября. На западе Украины столбики термометров днем покажут от 9 до 11 градусов тепла (на Закарпатье от 11 до 13 выше нуля), а ночью температура воздуха упадет до 3-6 градусов с отметкой "плюс".

На севере и в центре стоит ожидать от 10 до 12 градусов тепла днем и около 4-7 градусов выше нуля ночью. От 12 до 16 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем на юге Украины, а после захода солнца температура воздуха установится в диапазоне от 8 до 13 тепла.

Теплее всего в этот день будет на востоке: от 18 до 20 градусов выше нуля синоптики прогнозируют днем и около 10-13 градусов - в ночное время суток.

Также в субботу по всей территории Украины пройдут дожди. Самые обильные осадки ожидаются в южных и центральных регионах Украины, а в Харьковской и Одесской областях возможны грозы.

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В воскресенье, 6 октября, температура воздуха продолжит стремительно падать. От 7 до 9 градусов выше нуля в дневное время суток будет на западе, севере и в центре Украины, а ночные температуры воздуха в этих регионах установятся на уровне от 4 до 8 градусов со знаком "плюс".

Впрочем, на юге и востоке сохранится относительное тепло: 12-14 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем и около 9-12 выше нуля ожидается после захода солнца.

Кроме того, в воскресенье ожидаются кратковременные дожди практически по всей территории Украины. Сухо будет только на юге.

А вот начиная с понедельника, 7 октября, в Украину придут "минусовые" температуры. Правда, пока только ночью. Температурная картина дня существенно не изменится, а вот после захода солнца во всех регионах страны, кроме южных, ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза.

Вместе с тем, синоптики уверяют, что тепло в Украину еще вернется. Еще одна волна бабьего лета ожидается 10-14 октября.

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