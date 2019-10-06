Монетизация субсидий по-новому: что это и как работает

В Украине с 1 октября Минсоцполитики запустило систему монетизации льгот. Это значит, что если раньше вы получали субсидию в виде скидки в коммунальной платежке, то теперь субсидия будет приходить либо в виде живых денег, либо же на счет в Ощадбанке, с которого будет автоматически отправляться коммунальщикам.

"Апостроф" рассказывает, в чем суть новой схемы и как стать получателем субсидий.

Как подать заявку на субсидии

Те, кто уже получал субсидии ранее, могут не подавать новые документы, если информация об их доходах не претерпела изменений. В таком случае субсидии должны начислить автоматически. Речь идет в первую очередь о пенсионерах, льготниках и малоимущих семьях.

Однако внутренне перемещенные лица, которые арендуют жилье, а также те, кому субсидия была назначена на фактически проживающих, в случае не обращения в управление соцзащиты в мае 2019 года, должны сделать это сейчас. Обратиться за субсидиями можно будет до 15 декабря.

Если же ранее вы не получали субсидии, но считаете, что должны, нужно будет подать документы. В частности, заявление о назначении субсидии, декларацию/справку о доходах семьи. Для тех, кто живет в арендованной квартире, субсидии также доступны, однако придется предоставить в соответствующие органы договор аренды жилья.

При этом по уверениям министерства, подать документы будет очень просто. Их можно будет принести лично, отправить по электронной почте или же подать через электронный кабинет на сайте Минсоцполитики. Если делать это через сайт – понадобится цифровой ключ, который можно получить через спеццентр ГФС, центры ряда банков – Приватбанка, Ощадбанка, Укрсиббанка и другие, а также через сервис "Приват 24".

Безналичная и наличная монетизация льгот

С безналичной монетизацией все довольно просто. Она будет назначаться всем льготникам в автоматическом режиме.

В Ощадбанке для каждого получателя субсидий автоматически создадут спецсчет, на который и будет поступать субсидия. Сам Ощадбанк также автоматически будет перечислять эти средства коммунальным предприятиям. Таким образом, роль субсидианта в этой модели остается пассивной. В министерстве считают, что такой вариант устроит пенсионеров.

Для получения льгот в наличной форме придется подать соответствующее заявление в органы соцзащиты, которые ежемесячно до 25 числа будут формировать списки таких льготников. При этом крайняя дата подачи заявления – 15 октября.

Списки оформят в реестр, доступ к которому будет у Минсоцполитики. Министерство, в свою очередь, отправит обработанные реестры в Ощадбанк и будет передавать ему средства субсидиантов. Ощадбанк впоследствии будет пересылать деньги на указанные счета получателей субсидий, которые можно открыть в одном из 38 уполномоченных банков. Также средства можно будет получать через "Укрпошту".

Снять деньги со своего счета можно будет в любой момент.

Как будут рассчитывать субсидии

С 1 октября запущен новый механизм выплаты льгот на оплату ЖКУ. Суммы льгот будут рассчитаны с учетом того, какая скидка положена льготнику по закону, а также с учетом цен и тарифов на коммунальные услуги, и нормативов потребления.

Это значит, что если человек потребит электричества меньше, чем предусмотрено нормативами, он все равно получит положенную субсидию, а разницу в средствах сможет забрать себе.

Что делать, если есть долги

Тем, кому ранее отказали в начислении субсидий из-за долгов, в Минсоцполитики предлагают три варианта.

Если долг очень большой, обратиться к предприятию, предоставляющему услуги, с просьбой о реструктуризации долга;

При небольшом долге – закрыть его и обратиться за субсидией;

Кроме того, возможно отдельное решение спецкомисиии при местных органах власти, которая имеет право назначить субсидию должнику в случае острой необходимости. Однако для этого придется предоставить комиссии документы, подтверждающие тяжелое финансовое положение.

Имейте в виду, что для отказа от предоставления субсидий достаточно долга в 340 грн!

Будут ли проверки и чем они угрожают

Проверки будут и, не исключено, что очень серьезными. Возможно даже, что проверяющие будут ходить по домам, чтобы оценить обстановку на глаз.

В министерстве ничего не отрицают. Говорят, что социальные инспекторы работают еще с 2001 года и действуют по закону. Квартирные проверки возможны, но крайне редки.

Если субсидианта уличат во лжи о доходах, всю полученную субсидию придется вернуть.