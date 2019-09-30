​В Украине монетизируют субсидии и льготы: как получить деньги с 1 октября

С 1 октября в платежках за коммунальные услуги населения не будет учитываться субсидия, вместо этого компенсация будет выплачиваться "живыми деньгами".

Об этом пишет "Соцпортал".

Все средства, сэкономленные после оплаты счетов, украинцы смогут потратить по своему усмотрению.

Как можно получить монетизированные субсидии и льготы

Получить сумму субсидии можно одним из двух способов:

в безналичной форме на банковский счет в "Ощадбанке";

наличными по заявлению льготника.

Чтобы получить компенсацию стоимости коммунальных услуг наличными, надо до 15 октября подать заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Также необходимо подать банковские реквизиты для выплаты или указать номер почтового отделения. Выплачивать льготу начнут с начала отопительного сезона.

Какие документы нужны

Проверить себя в реестре льготников можно, обратившись в управление труда и соцзащиты райадминистраций. При себе надо иметь оригиналы таких документов:

паспорт льготника и членов семьи льготника (на которых распространяются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг), включая детей, которым исполнилось 14 лет;

свидетельства о рождении детей (в возрасте до 14 лет);

регистрационный номер налогоплательщика льготника и членов семьи льготника;

удостоверение, дающее право на льготы;

квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за последний месяц по всем услугам, информация о мобильном телефоне льготника.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр социальной политики Украины Юлия Соколовская рассказала о перспективах сокращения числа получателей субсидий.