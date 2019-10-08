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Мокрое потепление: синоптики порадовали погодой на неделю

Прогноз погоды на 8 - 11 октября

Адриан Радченко вторник, 8 октября 2019, 08:36
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Прогноз погоды на 8 - 11 октября Фото: pixabay.com

Вторая неделя октября в Украине будет дождевой, но теплой. Синоптики говорят, что к концу недели дневная температура будет на уровне 15 градусов тепла. Какая погода порадует украинцев с 8 по 11 октября - узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, ночь на вторник была самой холодной на этой неделе. Далее нас ожидает потепление.

Во вторник, 8 октября, будет сухо, но облачно. В западных, северных, центральных, а также в Харьковской области будет +8-11, а на юге и в части восточных областей будет 10-12 градусов тепла.

Погодная картина изменится в среду, 9 октября. На западе и севере будут дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

Ночью в западных и северных областях будет плюсовая температура (+3-5, а в Одесской области +5-7), а на востоке, в центре и части южных областей ожидается небольшой минус (0-3).

Днем теплее всего будет на юго-западе и юге, где столбики термометров покажут +14-17. На остальной территории будет от 8 до 12 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 8 октября
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Прогноз погоды на 9 октября
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Прогноз погоды на 10 октября
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Прогноз погоды на 11 октября
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Прогноз погоды на 12 октября
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В четверг, 10 октября, дождевая география расширится и на центральные области. На востоке и юге будет солнечная и теплая погода.

Ночью на западе, севере и в центре ожидается +6-8, а на юге и в Крыму ночью будет +9-13. Самая холодная ночь ожидается в восточных областях - от 3 до 5 градусов выше нуля.

Днем от 12 до 15 градусов тепла ожидается на большинстве территории Украины. Настоящее бабье лето будет на юге, где воздух прогреется до +20 градусов.

Под конец рабочей недели дождевые тучи затянут небо над всей страной кроме Черновицкой области, где синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Дождевая погода сохранится и в выходные.

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Ночью 11 октября будет от 7 до 10 градусов с отметкой "плюс", а в Одесской области и Крыму - на два градуса теплее.

Днем на западе, севере в центре и на востоке ожидается от 12 до 16 градусов с отметкой "плюс". На юге будет на пару градусов теплее.

В выходные температурная картина не изменится, а волна похолодания начнется уже со следующей недели.

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