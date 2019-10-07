В Киеве внезапно выпал снег: сеть взбудоражило видео

В понедельник, 7 октября, утром в Киеве наблюдался мелкий снег, пользователи сетей делились фото и видео.

Об этом сообщили в Twitter.

В частности, мелкий снег наблюдался в Дарницком районе столицы. Также была опубликована соответствующая видеозапись, на ней видно мелкую снежную крупу.

Пользователей удивило изменение погоды, они также отметили, что кое-где в городе наблюдалась температура, близкая к нулю градусов Цельсия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото и видео заснеженных Карпат в начале октября. По словам очевидцев, особенно характерны осадки в виде снега в горных районах, где всегда холоднее.

До этого синоптики предупреждали украинцев, что в отдельных районах страны морозы и мокрый снег неизбежны.