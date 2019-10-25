Здоровье как привычка: чему поучиться у миллениалов

Феномен миллениалов изучают много лет, а их подход к жизни может научить многому. Люди этого поколения не знают, как жить без интернета, по любому вопросу обращаются к Google, умеют обрабатывать тысячи информационных сообщений в день и живут в режиме мультизадачности. Поколение Y– это люди, родившиеся после 1981 и до 2000 года, во время массового распространения интернета. Точных временных рамок нет, но это поколение объединяет не столько возраст, сколько ценности. По данным Бюро переписи населения США, в 2014 году миллениалы стали самым многочисленным поколением за всю историю страны. Их больше, и если меняются они – меняется мир. Что же отличает миллениалов от представителей других поколений, и почему они способны совершить революцию даже в самых консервативных сферах, разбираемся ниже.



В основе ценностей миллениалов – баланс и собственный комфорт, ориентация на самореализацию и получение эмоций, а не на материальный достаток. Согласно исследованиям, для поколения Yважно иметь ровно столько денег, сколько нужно для удовлетворения потребностей. Они охотнее потратят деньги на путешествие, чем на дорогие машины, и вместо покупки квартиры предпочтут аренду. Поэтому их часто называют "убийцами" рынка недвижимости, классического ритейла, финансового сектора (41% американских миллениалов не имеет счетов в банках).

Такое поведение можно объяснить стремлением как можно меньше "наследить" на планете. Поэтому миллениалы отстаивают натуральное – отказываются от пластика, меха и сокращают потребление мяса. Такой образ жизни уже повлиял на многие индустрии, и бизнесу ничего не осталось, как поддержать эти инициативы. К примеру, в 2018 году компания Chanel отказалась от использования натурального меха и кожи экзотических животных. А гигант масс-маркета H&M запустил бессрочную кампанию по сбору вещей для переработки и вторичного использования.

Нахождение миллениалов в постоянном информационном потоке накладывает отпечаток на образ жизни. Благодаря открытому доступу к глобальным данным они все чаще делают осознанный и взвешенный выбор: не фаст-фуд, а здоровая еда, не пластик, а бумага, не вредные привычки, а умеренное потребление. Делается это не ради погони за трендами, а для улучшения здоровья. Миллениалы росли во времена, когда ожирение достигло рекордного уровня, поэтому предпринимают усилия для борьбы с ним. Это подтверждается не только физическими нагрузками, а и изменениями в рационе питания. 40% миллениалов переходят растительную диету, более 70% тренируются минимум раз в неделю, а бурные вечеринки переросли в спокойные посиделки.

Если говорить об алкоголе, поколение Yне стало "полностью трезвыми", но его представители отходят от ранее принятого тренда "пить, когда выпадает возможность", и предпочитают умеренное потребление. Чаще всего вместо крепкого алкоголя они остановятся на бокале вина или пива, вместо безумной вечеринки им по душе тихие посиделки в ресторане или коворкинг-хабе. Похмелье не в тренде, и это является шагом навстречу уменьшению вреда от последствий потребления алкоголя.

В развитых странах все реже можно встретить курильщика поколения Y– курение как тренд стремительно теряет свои позиции. А для тех, кто не может или не хочет отказаться от привычки, существует ряд альтернативных продуктов. Они значительно снижают воздействие токсичных компонентов дыма по сравнению с продолжением курения.

В отношении зависимостей развивается здоровый тренд – люди все меньше заинтересованы привить себе какую-либо нездоровую привычку, они попросту не начинают. А те, кто уже зависим, борются и отказываются от нее или же меняются, уменьшая вред для здоровья.

Представители поколения стараются "диджитализировать" свою жизнь: они не могут без гаджетов и цифрового пространства. Последние модели телефонов, фитнес-трекеры, беспроводные наушники, смарт-часы являются частью повседневной жизни. И фактически поколение Y– двигатель прогресса во всех индустриях, даже самых консервативных.

Миллениалы учат главному: открывать для себя новое. Они не убивают индустрии, а реформируют их: вместо наличных – PayPass, вместо нервного подсчета калорий – приложение, вместо звонков – аудио- и видеосообщения, вместо сигареты – бездымная альтернатива, вместо гедонизма – умеренное потребление. И так до полного обновления мира, задавая тон следующим поколениям.