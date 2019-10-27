Кризис неминуем: что будет с делами Майдана после отставки Горбатюка

Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк был уволен со своей должности. Управление Горбатюка занималось расследованием, так называемых, дел Майдана, однако новый генеральный прокурор планирует это управление реорганизовать, а расследование дел по Майдану должно перейти в сферу ответственности уже ГБР. Что за пять лет успел сделать Сергей Горбатюк и его следователи, и, самое главное, как и кто теперь будет раскрывать преступления, совершенные во время Революции Достоинства, разбирался "Апостроф".

В так называемых, делах Майдана – два больших кейса. Первый касается непосредственных исполнителей преступлений – силовиков, которые расстреливали и избивали участников Революции Достоинства. Второй касается деятельности высших должностных лиц Украины в 2013-2014 году, которые принимали решения о жестком подавлении акций протеста. Среди них: экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-премьер Николай Азаров и многие другие соратники беглого президента Виктора Януковича.

По словам самого Горбатюка, за время работы его управления, в делах Майдана было уведомлено о подозрении 448 лицам, передано в суд 298 обвинительных актов, а суды вынесли 57 приговоров. Впрочем, ни одного приговора "первым лицам" вынесено не было.

Но уже с 20 ноября этого года ГПУ теряет функции досудебного расследования. Это - требование Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу еще в 2017 году. А значит с делами Майдана нужно что-то делать. Что именно? Например, передать большую их часть в ГБР, как того и требует закон, ведь преступления, совершенные экс-президентами, депутатами ВР, высшими государственными чиновниками и правоохранителями – зона ответственности Романа Трубы и его ведомства.

Впрочем, в ГПУ намерены приглядывать за ГБР и вместо ликвидированного управления спецрасследований создали отдельный департамент. Он будет осуществлять процессуальное руководство в делах по Майдану, которые перейдут Трубе.

Правда, в этом департаменте, по словам Сергея Горбатюка, нет ни одного следователя из его управления, который занимался бы делами Майдана.

Допустим, таким образом, новый генпрокурор действительно хочет дать новый толчок расследованиям по Майдану. О чем, кстати, Руслан Рябошапка в сентябре и говорил в интервью СМИ: "Думаю, что нужен аудит, не только при моем участии как руководителя, но и профессиональных независимых юристов, в том числе адвокатов Небесной сотни. Мне кажется, что за 6 лет можно было продвинуться дальше, и общество требует значительно больших результатов".

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Однако, как пояснил "Апострофу" один из адвокатов семей Небесной сотни Виталий Титыч, за месяц до передачи дел Майдана в ГБР, до сих пор нет понимания, как это будет происходить.

"Для того, чтобы в ГБР были переданы эти дела, необходимо, чтобы там было создано соответствующее подразделение по аналогии с управлением спецрасследований ГПУ, - поясняет Титыч. – Материалы уголовных производств — это набор доказательств и процессуальных документов, за которые отвечает то лицо, которое ведет расследование. Просто так передать, как говорит генеральный прокурор и его заместители, ничего нельзя. Это не соответствует практическим реалиям. Чтобы куда-то что-то передать, должно быть лицо, которое будет передавать дело и то лицо, которое будет его принимать. Но тех людей, которые должны передавать дела уже нет: по ключевым позициям следователи уволены. Они уже не работают. Хотя их процедура аттестации не касалась вообще. Она касалась прокуроров, но не следователей".

Правда, старые кадры Горбатюка могут продолжить расследования дел Майдана на новых должностях в ГБР.

"Если расследование продолжат старые люди, которые просто из прокуратуры перейдут на новые должности в ГБР, то они будут тянуть эти дела еще непонятно сколько, - говорит "Апострофу" координатор Экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин. – Если это будут новые следователи ГБР, то они, скорее всего, проведут аудит того, что сделало по этим делам управление Горбатюка, а потом часть дел отдадут в суд, а часть закроют".

Но опять же, специального подразделения в ГБР пока нет.

"Горбатюк писал десятки рапортов на бывших генпрокуроров, чтобы процесс должен быть организован соответствующим образом. Реакция нулевая. Я сам встречался с Трубой, и он говорил, что такое подразделение будет создано. А сейчас он говорит, что возможно что-то создаст и будет назначать тех людей, кого сам сочтет нужными. Поэтому с этими производствами могут быть очень серьезные проблемы", - уверяет Виталий Титыч.

Впрочем, по мнению экспертов, кризис в расследовании дел Майдана и так неотвратим.

"В любом случае дела Майдана завершатся, к сожалению, ничем, - говорит "Апострофу" Крапивин. – Любая доказательная база, которая могла быть собрана, она была собрана в первые два года после Майдана. Это, во-первых. А, во-вторых, все фигуранты по этим делам выехали из Украины в течение двух лет. Осталось только несколько бойцов "Беркута", которые могут получить какие-то приговоры. А основной вал этих дел будет либо закрыт, если доказательства слабые, либо по заочной процедуре будут приговоры, которые, конечно, никто исполнять не будет, потому как Россия этих людей не выдаст. Поэтому главный тут вопрос – кто возьмет на себя политическую ответственность чтобы часть дел закрыть, а часть передать в суд. Но теперь, после передачи дел в ГБР, именно их, очевидно будут обвинять, что они слили дела Майдана".