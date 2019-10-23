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Глава ГПУ сделал важное заявление по громкому увольнению Горбатюка

среда, 23 октября 2019, 18:29
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Руслан Рябошапка Фото: Апостроф

Начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк был уволен из ГПУ из-за того, что отказался писать заявление об аттестации по той форме, которая предусмотрена законодательством.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Апострофу", которое в ближайшие дни будет опубликовано на сайте.

Кроме того, комментируя ситуацию с Горбатюком, Рябошапка отметил, что управление специальных расследований в целом будет ликвидировано до 20 ноября, согласно законодательству.

"Дела будут переданы в ГБР, часть - в НАБУ, возможно, часть Национальной полиции. Те следователи, которые не захотели идти на аттестацию - будут уволены. Часть из них уже уволена. Те, кто захотели работать дальше - пошли на аттестацию" - сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, был создан отдельный департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенным в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

"Это было небольшое подразделение в составе большого главка. Мы выделили его в отдельный самостоятельный отдел", - добавил Рябошапка.

Относительно возможных причин Горбатюка отказаться писать заявление об аттестации по форме, предусмотренной законодательством, генпрокурор одной из них назвал желание избежать ответственности в момент, когда общество требует ответов на вопросы, кто виноват в расстрелах на Майдане.

"Скоро исполняется шесть лет с момента тех событий, а мы до сих пор не имеем ответа на этот вопрос. Зато расследовались дела, связанные с водоканалами, отводом земель, еще с какими-то событиями, которые произошли задолго до Майдана, например, строительство помещения для Генеральной прокуратуры. По моему мнению, неэффективность использования ресурсов привела к тому, что не были акцентированы все усилия на том, что интересует общество больше всего", - добавил Рябошапка.

Напомним, что в среду, 23 октября, Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

"Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении", - поделился Горбатюк для "Украинских новостей".

Горбатюк также отметил, что намерен обжаловать это решение.

"Вне всякого сомнения буду обжаловать. И заявления о преступлении писать, потому что своевольно и незаконно уволили. Он мог меня в офис генпрокурора не брать, но увольнять никаких правовых оснований не было", - высказался прокурор.

Как сообщал "Апостроф", ранее более двух сотен сотрудников Генеральной прокуратуры отказались проходить переаттестацию с целью перевода в Офис генерального прокурора и будут освобождены.

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