"Украинская формула мира": в Раде рассказали, как возвращать Донбасс

После того, как в начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в Минске согласовала, так называемую, формулу Штайнмайера и договорилась об отводе сил в Петровском и Золотом, страну начало штормить. Часть общества стала назвать мирные инициативы президента – капитуляцией, а на улицы крупных городов вышли активисты с требованием не допустить сдачи национальных интересов Украины. В политических кругах стали рождаться готовые альтернативные планы по достижению мира. Среди них план авторства народного депутата Вадима Новинского, под названием "Украинская формула мира". Новинский предлагает двигаться по направлению к миру в три этапа. Каждый из этапов включает в себя два комплекса мер: политико-дипломатических шагов и мер по безопасности, а также социально-экономические аспекты жизнедеятельности Донбасса.

Первый этап – подготовительный

На этом этапе, в контексте политико-дипломатических шагов, Вадим Новинский предлагает развести войска, разминировать территории и выработать модель обеспечения правопорядка на демилитаризированных территориях, в том числе, с привлечением международного миротворческого контингента.

В контексте социально-экономических шагов первого этапа, "Украинская формула мира" предусматривает принятие ряда законов: об особенностях местного самоуправления, о муниципальной милиции, об амнистии, о выборах в ОРДЛО, о переходном правосудии, о временном пребывании международного военного контингента с правоохранительными функциями, а также о создании Государственного фонда по восстановлению Донбасса.

Кроме того, парламентарий указывает на необходимость законодательного урегулирования проблемы двойного гражданства.

"За последние пять лет более 40 тысяч граждан Украины на Донбассе получили российское гражданство, не выйдя из гражданства Украины, и с этой данностью придется считаться", - отмечается в тексте мирного плана.

Также на первом этапе предлагается упростить процедуру перемещения товаров и граждан, приступить к восстановлению социальной инфраструктуры в населенных пунктах бывшей прифронтовой зоны.

Второй этап – перезагрузка

Здесь для обеспечения безопасности предлагается провести демилитаризацию Донбасса: обеспечить контроль над размещением и хранением тяжелой военной техники при участии ОБСЕ, завершить деятельность самопровозглашенных органов "власти", расформировать вооруженные формирования и провести процедуру амнистии.

В контексте социально-экономической деятельности, план парламентария предусматривает возобновление поставок электроэнергии, энергоносителей, создание временной финансово-банковской инфраструктуры по предоставлению финансовых услуг населению, выведение из-под запрета товаров и услуг по транспортировке, увеличение объемов торговли продовольственными товарами, а также возобновление прямых производственных и крупнооптовых торговых поставок.

План парламентария предусматривает возобновление поставок электроэнергии Фото: pixabay.com

"Это важнейший и ответственный этап, когда жители Донбасса могут получить дополнительную гуманитарную помощь, доступ к качественному медицинскому обслуживанию и социальному обеспечению", - отмечается в тексте мирной концепции.

Третий этап – реинтеграция Донбасса

С политической точки зрения это будет означать, прежде всего, проведение выборов в ОРДЛО.

"Ключевое значение будет иметь подготовка и проведение выборов по новому законодательству в органы местного самоуправления. Успешное проведение выборов, согласно Минским договоренностям, станет гарантией полноценного восстановления суверенитета Украины, ее границ, управляемости территорией согласно обновленного украинского законодательства", - поясняет автор плана.

При этом, согласно концепции Новинского, местные выборы на Донбассе необходимо проводить по мажоритарной системе.

"Любые выборы на партийной основе на Донбассе будут искусственными: там на сегодняшний день нет украинских политических партий, и созданные наспех структуры либо же "понаехавшие" активисты не будут восприниматься как репрезентанты интересов жителей некогда неподконтрольных территорий", - отмечается в тексте "Украинской формулы мира".

Также политический аспект урегулирования конфликта на третьем этапе предполагает восстановление полноценного контроля над границей и международного морского права в акватории Азовского моря, а также расследование военных преступлений против мирных граждан.

С социально-экономической точки зрения, завершающий этап мирного урегулирования конфликта на Донбассе предусматривает перевод всех расчетов на национальную валюту, создание Международного фонда помощи по восстановлению Донбасса и принятие государственной программы по восстановлению экономики Донбасса, с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

"Возрождение Донбасса может стать общим делом и для широких предпринимательских кругов. Ведь возрождение экономики региона – это новые рынки и возможности, новые проекты и подряды", - отмечается в тексте "Украинской формулы мира".

Любопытная деталь: парламентарий предлагает восстанавливать разрушенную инфраструктуру Донбасса не только за счет средств доноров, но и посредством программ межрегиональной взаимопомощи.

"Каждая область, каждый город могли бы стать участниками программ помощи по восстановлению территорий, взять под свой патронат отдельные населенные пункты или социальные объекты. Строители и медики, транспортники и работники жилищно-коммунальной сферы при поддержке местных бюджетов станут настоящей украинской гуманитарной миссией. Это для Донбасса в десятки раз важнее и нужнее, чем помощь международных фондов. Потому что это помощь и поддержка от своих земляков, возрождение живых связей между людьми", - утверждается в плане.

Парламентарий предлагает восстанавливать разрушенную инфраструктуру Донбасса посредством программ межрегиональной взаимопомощи Фото: unian

Также мирный план на третьем этапе предусматривает создание правительственного органа, который бы координировал работу по восстановлению прав собственности в ОРДЛО.

Как реализовать

Однако даже самая лучшая стратегия, без практических мер по ее реализации, рискует остаться на бумаге просто добрым пожеланием. Соответственно, чтобы реализовать мирный план, по мнению парламентария Новинского, необходимо подключить к активной работе над ним Верховную Раду и правительство.

"Именно в парламенте должна быть создана уполномоченная группа народных депутатов для участия в переговорах по обеспечению и реализации согласованного мирного плана, - уверяет нардеп. – Более того, мы должны инициировать создание междепутатского формата в Минске, где бы вместе работали представители Верховной Рады Украины, депутаты от Межпарламентской ассамблеи ОБСЕ и законодатели из Госдумы РФ. В качестве наблюдателей там могут присутствовать и представители так называемых народных собраний из "республик" Донбасса. Ведь и на Донбассе нам необходимо встречное движение".

Что же касается роли Кабмина, то "Украинская формула мира" предполагает создание в структуре правительства должности вице-премьера по вопросам реинтеграции Донбасса.

"Должностного лица в исполнительной власти, которое координировало бы деятельность всех профильных министерств, работая над решением вопроса возвращения неподконтрольных территорий в украинское правовое, гуманитарное и экономическое поле. В том числе в его компетенции должны находиться вопросы ликвидации барьеров для более тесных контактов между гражданами, улучшения бизнес-климата", - отмечается в тексте мирного плана.

Экспертная оценка

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитотенко,"Украинская формула" Вадима Новинского ожидаемо опирается на тему примирения, и исходит из того, что внутри Украины удастся достичь консенсуса по инструментам и ресурсам для реинтеграции территорий, которые на сегодняшний день являются оккупированными. "При этом вся полнота ответственности возлагается на украинское государство и общество - Россия остается как бы вне рамок процесса", - отметил эксперт.

Среди инноваций, по его словам, переложение ключевых переговорных функций на парламентские институты, вероятно, с целью приближения к процессу законотворчества, потому что внесение изменений в украинское законодательство является ключевым элементом предварительного этапа мирного плана.

"План Новинского предлагает триаду "гуманность-диалог-соборность". Первое - это фактически о языке, истории и каноническое православие, своеобразная антитеза другой формуле в исполнении предвыборного штаба Петра Порошенко. Второе - о примирении, классической фазе постконфликтного урегулирования. Третье - об объединении усилий всего общества вокруг реинтеграции территорий", - добавляет эксперт.

В тоже время, в плане не уделено должное внимание интересам и роли России, что является его существенным недостатком, полагает военный обозреватель Денис Попович.

"План Новинского рассматривает войну в Украине, как сугубо внутренний гражданский конфликт. Действительно, если бы отдельно взятый Донецк восстал против Киева по каким-то этническим, экономическим либо идеологическим соображениям, используя собственные ресурсы, сформировал бы собственную повстанческую армию, выдвинул лидера восстания и командиров этой армии, тогда этот конфликт считался бы гражданским и его можно было бы прекратить так, как предлагает Новинский. И тогда были бы уместны сравнения с Гражданской войной в США, которые приводятся в тексте, или же с любой другой Гражданской войной, имевшей место в истории человечества. Любая война может быть завершена только в том случае, если устранены причины ее возникновения. Причины войны в Украине лежат в действиях России", - добавил эксперт.

Однако, с такой оценкой не согласен руководитель стратегической группы "София" Андрей Ермолаев, который настаивает, что в предложенном плане есть положения, которые предусматривают более влиятельную позицию Украины в переговорном процессе.

"Новинский предлагает включиться законодателям, которые за последние пять лет так и не стали участником и субъектом переговорного процесса. Да, ряд депутатов были привлечены, но как часть команды президента. Парламент вообще устранился от переговорного процесса. Этот план предлагает задействование межпарламентского формата взаимодействия и расширение круга участников для усиления позиций Украины", - считает Ермолаев.

В целом же, по его мнению, для любого политика вся сложность их инициатив заключается в том, что она исходит от отдельных персон или политических сил, отчего воспринимается как некая особая или частная позиция.

"В связи с этим, дальнейшая сложность даже самой продуманной инициативы состоит в том, чтобы сделать эту позицию общей. Было бы правильно, если бы власть, у которой явно просматривается дефицит идей, нашла бы возможность в контексте будущих переговорных площадок в Нормандии, инициировать постоянную внутреннюю площадку, связанную с выработкой именно украинской формулы мира. В данном случае Новинский сделал первую подачу, но это не дело отдельного депутата. Эта формула или план должны быть продуктом общего действия", - резюмировал эксперт.