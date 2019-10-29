Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году

В Украине начинается похолодание. Ожидает ли нашу страну холодная зима и какой будет погода в следующем году, "Апострофу" рассказала доктор физико-математических наук, заведующая отделения климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.

Если говорить в целом, то больших изменений в следующем году не должно произойти, потому что инерция очень большая. Ведь, если вы бежите, то не сможете сразу остановиться - то же происходит и с климатом. Год - для климата ничего не значит.

Повышение температуры зависит от сезона. Например, средняя температура летом повысилась почти на 2 градуса, и в следующем году она сохранится. Но еще нужно смотреть, что происходит каждый месяц по отдельности в результате этого повышения. А происходят резкие смены температуры. Например, в октябре этого года: до 3 числа - до 26 градусов, с 7 числа - минус 2 ночью, а днем было 6 градусов тепла. Перепад температуры - до 20 градусов. Такие перепады - иногда в пределах 10 градусов - в каждом месяце. Это влияние глобального потепления на ежесуточный температурный режим. Эта тенденция сохраниться и в следующем году - каждые 5-6 дней будут резкие перепады температуры воздуха.

С начала ХХI века произошло изменение в атмосферной циркуляции, которая отвечает за температуру, осадки во всех регионах. Мы видим повышение температуры и увеличение амплитуды температурных скачков - раньше она была менее значительной, было 10-11 градусов, а сейчас до 20 доходит. Но новая циркуляция формирует холодные зимы. Там, где до 2001 года таял лед, образовывается молодой лед, и он будет настаиваться. Например, зима в Гренландии стала очень тяжелая и длительная. В предыдущем году она закончилась почти в конце весны.

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В Украине же будущая зима не будет холоднее, чем прошлогодняя. Среднемесячные характеристики будут выше нормы 1961-1990 годов. Но в течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Могут появиться положительные дневные температуры. Хоть они и будут небольшими, но создадут условия, чтобы снежный покров не лег. Зима будет менее снежная, чем обычно. Это может негативно сказаться на сельскохозяйственной деятельности – если холод будет поступать на открытую территорию, где не будет снега. Если будет хоть незначительный снег, то холод не повредит. В целом, похолодания не будут длительными – в пределах 2-3, максимум 5 дней, потому большого ущерба сельхозугодиям не принесут.

Малоснежные зимы могут повлиять на гидрологические объекты, например, озера. Но не стоит сильно тревожится, потому что осадки, которые выпадают в виде дождя или снега, могут в один день покрыть всю месячную норму. Это происходит, потому что сейчас атмосферная циркуляция очень активная. Поэтому не стоит думать, что воды не будет хватать, скажем, озеру Свитязь, которое в этом году обмелело.

Климат Украины сейчас – это из крайности в крайность. Сегодня синоптическая ситуация неустойчива, но в скором времени она изменится на понижение температуры. Глобальное потепление заметно, если говорить в общем. Если сравнить соотношения температур за три месяца, то там будут большие перепады – холод-тепло, тепло-холод. Но тепло будет побеждать, его будет больше. Это и есть влияние глобального потепления на температуру в Украине.

Осенью 2019 года зацвела сакура. Это произошло, потому что растения начинают путаться: половина сентября была очень жаркой, а вторая половина – очень холодная. Первые дни октября были очень теплые – выше 20 градусов. Получилось, что растения будто почувствовали весну, проснулись после холода и зацвели. Это беда для многих растений. Но со временем это приостановиться. Однако колебания температуры не приведут к значительным аномалиям, например, к тому, что зимой появятся цветы.

Изменения климата также скажутся на животных и птицах. Например, в этом году родилось очень много воробьев, а за лето все исчезли, сейчас воробьев мало в городе. Видимо, потому что было очень сухо, малыши не смогли выжить.

Но из-за изменений в глобальной циркуляции воздуха Украине стоит ожидать ураганы и наводнения. Самые сложные регионы - это Карпаты и Западная Украина. Но могут быть наводнения и в юго-восточных областях. При любых больших перепадах температуры - от тепла к холоду или от холода к теплу - всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Вообще, можно сделать прогноз, что в следующем году будет то же, что и в этом. А 2019 год был вообще неординарный - весна никак не могла кончиться и было очень много засухи.