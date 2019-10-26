Ударят морозы и пойдет снег: синоптик дал детальный прогноз погоды на ноябрь

В ноябре в Украине ожидаются морозы и снег, о чем сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

В комментарии изданию "Факты" он отметил, что в ноябре ожидается до 12 градусов мороза, сообщает "Апостроф".

С 4 ноября температура воздуха в стране опустится до отметки 2 градуса тепла, после чего наступит волна потепления, хоть и незначительного.

С 6 ноября в Украине опять похолодает, возможны осадки в виде дождя.

После 10 числа синоптики прогнозируют мокрый снег, а с 14 числа ожидается до 12 градусов ниже нуля.

Последние теплые дни ожидаются с 22 по 27 ноября. Днем будет от 3 до 5 градусов с отметкой плюс.

Напомним, что последние дни октября в Украине пройдут с дождями, мокрым снегом и заморозками.