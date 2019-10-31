Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

В Украине появились сразу несколько нововведений, которые касаются правил дорожного движения, а также – самих водителей. Одним из самых резонансных стало принятие Верховной Радой закона, который усиливает ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Кроме того, с ноября 2019 года в Киеве будет ограничена максимальная скорость движения на семи столичных автодорогах, где раньше допустимая скорость была 80 км в час.

Также водителям начали выдавать и обновленные права.



"Апостроф" рассказывает обо всех новшествах.

Берегите детей

29 октября Верховная Рада приняла законопроект № 1150, который устанавливает штраф за нарушение правил перевозки детей. Речь идет о необходимости устанавливать специальные кресла в авто, чтобы ребенок мог нормально пристегнуться ремнем безопасности. В законе указано, что с креслом нужно перевозить детей, младше 12 лет или же ростом ниже 145 см.

Также детей запрещено возить без кресла на переднем сидении легкового автомобиля, и вообще запрещено – на заднем сидении мотоцикла или мопеда.

Кроме того, закон запрещает перевозить детей до 16 лет в кузове любого грузового автомобиля. Также введен запрет на перевозку организованных групп детей в темное время суток.

Штрафы, согласно закону, установлены в размере 510 грн (30 необлагаемых минимумов). Если водитель повторно нарушит правила – 850 грн (50 необлагаемых минимумов).

Как оказалось, проблема безопасной перевозки детей в Украине очень серьезная. Авторы закона приводят статистику, согласно которой всего 12% детей до 6 лет ездят в авто на специальных креслах. Детей старше шести лет почти никогда не садят в спецкресло, при том, что ремни безопасности, созданные под взрослого пассажира, имеют крайне низкую эффективность для детей, ниже 135 сантиметров, в случае ДТП.

В Европе штрафы за нарушение правил перевозки детей еще строже: Германия - 60 евро, Чехия - 78 евро, Эстония - до 400 евро.

Что не так с инициативой

Вокруг перевозки детей в креслах сразу же разгорелся спор. В частности, есть проблема с перевозкой детей в такси. А именно: кто должен будет платить штраф и кто должен предоставлять кресло для ребенка - водитель или родители.

Кроме того, вызывает споры и фиксация такого нарушения, ведь узнать, пристегнут ребенок или нет, можно будет, только остановив автомобиль. А это, как объяснил автоюрист Денис Конюшко, означает, что водитель уже совершит какое-либо нарушение.

"Исключительно во время остановки транспортного средства в результате нарушения им других правил дорожного движения. Это будет "бонусом", - говорит он. Отмечая при этом, что инициатива со штрафами – правильная, но есть вопросы "относительно реального действия указанной нормы".

Есть вопросы и к тому, как именно правоохранители должны определять рост ребенка.

Тише едешь… и другие новшества

Помимо "детского вопроса" у водителей появится и еще одна забота. С 1 ноября до 1 апреля 2020 года в Киеве заработает сезонное ограничения скорости с 80 км в час до 50 км в час.

Оно будет касаться семи столичных автодорог:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Кроме того, сервисные центры МВД начали выдачу новых водительских удостоверений. Теперь, кроме традиционной информации, в них будут указываться группа крови водителя и ее резус-фактор.

Новые права начали выдавать с 19 октября. Но их также можно получить, обменяв, заменив или восстановив свои старые права.

Права вскоре также можно будет предъявлять патрульным с экрана своего смартфона, но для этого пока не разработана система. Хотя новшество уже и анонсировали.

Водитель, берегись!

Тем временем стало известно, что в Киеве стали массово штрафовать водителей, которые нарушают ПДД, заезжая на полосы общественного транспорта.

Так, с 15 по 20 октября было выписано около 2 тысяч штрафов. Их общая сумма составила приблизительно 1 млн гривен.

При этом эффект штрафов оказался мгновенным, так как теперь полосы для общественного транспорта абсолютно пусты.