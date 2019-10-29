В Украине ввели новые штрафы для автомобилистов: за что придется платить

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада приняла законопроект № 1150, которым усиливается ответственность за нарушение правил перевозки детей.

За такое решение проголосовали 332 народных депутата.

Законопроектом устанавливается штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 гривен, за повторное правонарушение - 850 гривен. Наказание предвидется за нарушение требований Правил дорожного движения, которыми, в частности, "запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток".

В объяснительной записке к законопроекту наводятся результаты всеукраинского опроса, которые свидетельствуют, что в Украине владельцы автомобилей используют детские кресла только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда - для старших детей. Отмечается также, что за несоблюдение правил безопасной перевозки детей в Германии нарушители платят штраф в размере 60 евро, в Чехии - 78 евро, в Эстонии - до 400 евро.

Как сообщал Апостроф, во вторник, 29 октября, в Верховной Раде Украины был принят в первом чтении законопроект №2148, который предусматривает штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование.