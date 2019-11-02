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Бабье лето-2: в Украину снова возвращается тепло

Уже в воскресенье столбики термометров будут постепенно повышаться

Артур Гор суббота, 2 ноября 2019, 00:11
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Уже в воскресенье столбики термометров будут постепенно повышаться Фото:

Конец октября в Украине выдался достаточно прохладным: ночные температуры воздуха опускались ниже нуля, а в некоторых регионах страны даже прошел первый снег. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время не стоит ждать понижений температуры: напротив, столбики термометров будут показывать стабильный "плюс". Какой будет погода на выходных, узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Укргидрометцентра", в субботу, 2 ноября, на Западной Украине пройдут дожди. Однако характер осадков – кратковременный. На остальной же территории страны ожидается сухая, но облачная погода.

Теплее всего в этот день будет в южных регионах Украины. Температура воздуха днем поднимется до 8-10 градусов тепла, а в ночное время суток столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Немного прохладнее будет на севере, западе и в центре. Здесь дневные показатели температур установятся в диапазоне от 5 до 9 градусов тепла, а ночью стоит ожидать незначительного "минуса" 2-4 градуса ниже нуля.

А вот в восточных регионах Украины днем еще будет относительно тепло: от 3 до 5 градусов с отметкой "плюс", а ночью придут уже по-настоящему зимние температуры: 8-10 градусов мороза.

В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха начнет расти. На западе страны в дневное время суток ожидается от 10 до 14 градусов тепла (на Закарпатье до +15), а после захода солнца столбики термометра покажут 3-6 градусов выше нуля.

Тепло будет на юге и в центре: от 9 до 13 градусов с отметкой "плюс" (а в Одесской области и до +15) синоптики прогнозируют днем; и около 3-6 градусов тепла столбики термометров в этих регионах покажут в ночное время суток.

В северных и восточных областях Украины днем воздух прогреется до 5-9 градусов тепла, а вот ночью на севере сохранится еще небольшой "плюс": 1-2 градуса выше нуля, но в восточных регионах ночные температуры упадут до 3-7 градусов мороза.

Кроме того, в воскресенье ожидаются дожди. Осадки пройдут на западе и севере страны. На остальной территории страны сохранится сухая, но облачная погода.

А вот с понедельника, 4 ноября, в Украину вернется по-настоящему весенняя погода.

На западе, юге и в центре страны днем столбики термометров поднимутся до 15-19 градусов с отметкой "плюс", а ночью на юге и западе упадут до +8-+11, в центральных регионах до 4-6 выше нуля.

В северных регионах Украины в этот день синоптики прогнозируют около 12-15 градусов тепла, а после захода солнца от +3 до +7.

Потеплеет и на востоке: 9-11 градусов с отметкой "плюс" стоит ожидать днем, а ночью сохранится незначительный "минус": около одного градуса ниже нуля.

Также в этот день на западе ожидаются обильные дожди с грозами. На остальной территории Украины без осадков, но облачно.

"На следующей неделе будет потепление. Оно будет не очень длительным. Правда, для ноября это не очень типичная синоптическая ситуация", - пояснил "Апострофу" начальник отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык.

В целом же в ноябре средняя месячная температура ожидается на уровне от 0 до 8 градусов тепла, а в горных районах от 6 до 7 градусов с отметкой "плюс".

"В северо-западной половине страны эти показатели близки к средним многолетним значениям, а на остальной территории несколько выше средних многолетних значений", - отметили в "Укргидрометцентре".

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