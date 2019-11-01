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Холод усиливается: синоптики дали прогноз погоды на первый день ноября

пятница, 01 ноября 2019, 06:20
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Фото: 2plus2.ua

В пятницу, 1 ноября, в Украине температура упадет до +4 градусов, однако осадков не будет.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем температура воздуха опустится до +4...+6 градусов за Цельсием. Холоднее будет на востоке - 2-4 градусов выше нуля. На юге температура - +5…+7 градусов. Ночью температура опустится до 0...-2 градусов.

В Киеве днем ожидается +5…+7 градусов выше нуля. Ночью температура упадет до -1…- 3 градусов.

Напомним, подробнее о погоде в Украине читайте в материале "Апострофа": Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году.

Также погода зимой 2019-2020 годов по прогнозам будет изменчива. Украину ожидают морозы и снегопады. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума, рекордного за последние 30 лет.

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