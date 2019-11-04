Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса

Совсем скоро в Украине может появиться легальный игорный бизнес. В октябре Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект. Экспертная среда приняла документ с большой долей скепсиса. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, дающее оценку всем вносимым в парламент законопроектам, рекомендует отправить его на доработку. "В законопроекте содержатся формулировки, которым недостает юридической определенности и однозначности восприятия и которые не присущи текстам законов". Еще более категорично отзываются эксперты. Мы разбирались в возможных последствиях принятия "сырого" закона.

Экс-уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская предупреждает, что некачественная и непрофессиональная легализация игорного бизнеса принесет большой вред обществу.

"Очень важно обеспечить максимальный общественный контроль, привлечение медиа к этому процессу, чтобы заставить государство сделать это качественно. Чтобы само общество присутствовало за столом переговоров о том, каким образом будет происходить легализация", - говорит она.

Глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук прямо предупреждает, что законопроект выписан под действующих игроков и закрывает доступ к украинскому игорному рынку иностранным инвесторам, а следовательно – цивилизованному игорному бизнесу.

Что не так с новым законом

Главное опасение заключается в том, что закон всего лишь зафиксирует существующий статус-кво. О респектабельных казино в отелях или курортных зонах, про которые говорил Владимир Зеленский, можно забыть. В предложенном проекте в принципе отсутствует норма размещать игорные столы и автоматы в отелях.

Как нет и четкого разделения между азартными играми, букмекерской деятельностью и проведением государственных лотерей.

По мнению редактора сайта "Наші гроші" Юрия Николова, создатели закона вообще стремятся лотереи "аннигилировать", расширив сегмент игорных автоматов. Хотя как раз лотереи во всем мире считаются наиболее невинной разновидностью азартной индустрии, в отличие от букмекерских ставок, игорных автоматов и карточных столов.

"Лотерейный рынок превратится в черную дыру, а на улицах будет то же самое, что и сейчас. Возможно, уберут самые похабные киоски, все остальное останется, как есть: на первых этажах жилых домов, в каких-то шалманах, только игорные автоматы переименуют в лотоматы или игорные терминалы", - убежден журналист.

О том, что общедоступных игорных заведений на улицах меньше не станет, говорят и цифры. Авторы законопроекта предлагают только в Киеве открыть 320 букмекерских контор и еще 480 – по стране. При этом по предложенным правилам размывается классическое понятие букмекерской ставки: можно ставить деньги не только на исход матча или выборов, но и на "виртуальное мероприятие" - то есть тот же игромат, только в профиль.

Но главным сюрпризом закона стала защита рынка от новых игроков. Главное научно-экспертное управление предупреждает, что текст закона не дает однозначного понимания – может ли агентом предоставления услуг быть нерезидент, т.е. иностранная компания.

Количество физических, оффлайновых пунктов организации азартных игр ограничено, для получения лицензии понадобятся договоры собственности или аренды помещений. Есть все шансы, что новый игрок на рынке просто не успеет найти и оформить помещение - действующие компании выберут всю квоту, имея на руках готовые документы и помещения.

Для онлайн-игр нужен сайт. По нормам данного закона, сайт обязан иметь доменное имя второго уровня доменной зоны UA. Для получения такого доменного имени требуется зарегистрировать в Украине торговую марку, что в лучшем случае займет не менее года.

Выигрывают от таких правил нынешние лидеры рынка – "Фаворит", имеющий 1000 игорных площадок и действующий сайт с доменом второго уровня favorit.ua, "Пари-Матч" с порядка 500 площадок и другие крупные игроки с сотнями физических площадок и сайтами marathonbet.ua, 1xbet.ua и так далее.

Вкупе с высокими лицензионными платежами и, соответственно, высокой ценой входа на рынок в украинском игорном бизнесе не предвидится появления новых игроков. Международные компании с бизнесом в Америке и Европе к нам просто не зайдут.

Кто за столом

История создания лоббистского закона не менее интересна. Над проектом начали работать три месяца назад, создав на базе профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рабочую группу. Первую скрипку в ней играл почему-то не глава комитета Даниил Гетьманцев, а российский бизнесмен с латышским паспортом Борис Баум. Именно он, как сообщает Николов, представлял проект закона:

"Законопроект писался тайно, представителей гражданского общества туда не пускали. Я лишь один раз полутайно проник на заседание рабочей группы, где Александр Дубинский и Борис Баум представляли проект именно перед представителями игорной индустрии. Все "хотелочки" тщательно учтены".

Депутат Александр Дубинский – фигура известная, а о Борисе Бауме стоит рассказать подробнее.

Пару лет назад он попал на радары международных журналистов в связи с "Панамскими документами" (Panama Papers) – масштабным расследованием вероятного отмывания денег через оффшоры компанией Mossack Fonseca. Баум под именем Borris Baums фигурирует в базе расследователей как владелец оффшорного казино First National Lotteri Ltd.

По данным Николова, Баум как гражданин Латвии Boriss Baums является соучредителем лондонских фирм Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, фигурировавших в схеме собственности и судебных разборках за гостиницу "Киевская Русь" в центре Киева десять лет назад. Также Баум является совладельцем фирмы Brenrose Limited, которая владеет RTVI – телеканалом, ведущим вещание на США, Канаду, Австралию, Германию, постсоветские и другие страны. Нацрада запретила его трансляцию.

Ранее Баум представлял в Украине интересы россиянина Александра Бабакова – одного из лидеров "лужниковской" группировки, запомнившейся рейдерскими захватами столичных гостиниц (в том числе вышеупомянутой "Киевской Руси") и попытками активно влиять на украинскую политику. По данным независимых экспертов, Бабаков через компанию VS Energy владеет почти половиной украинских облэнерго. После аннексии Крыма он попал в санкционные списки США и ЕС. The Washington Post называла Бабакова в числе одного из спонсоров праворадикальной французской партии Марин Ле Пен.

Следите за руками

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не смог объяснить, как Борис Баум возглавил процесс создания закона о легализации игорного бизнеса. В интервью журналистам Цензор.Нет он сказал, что "это эксперт, которого дали другие люди".

Имена этих людей Арахамия не назвал, но угадать их не трудно. По его же словам, на украинском рынке азартных игр есть два главных игрока – "Фаворит" и "Пари-Матч". Именно они определяют правила игры для всех.

"Фаворит" появился в Украине еще в 1999 году. С развитием онлайн-гемблинга под маркой FavBet вырос до масштабной букмекерской компании, работающей в Украине, России, Белоруси, Казахстане, Молдове, Румынии и других странах. Имеет лицензию Кюрасао.

О собственнике "Фаворита" Андрее Матюхе известно немного. Он владеет десятками компаний и является человеком крайне непубличным. Единственное упоминание – 2013 год, когда FavBet заключила спонсорский контракт с футбольной Первой лигой Украины.

Повторно его имя всплыло в 2015 году в связи с журналистским расследованием о киевском "Доме со змеями" - памятнике архитектуры, пребывающем в плачевном состоянии. Оказалось, что дом приобрело ТОВ "Акваплаз", собственником которого является господин Матюха. Компанию заподозрили в попытке уничтожить исторический дом через схему долгосрочной аренды и последующей "реконструции".

Большой скандал вокруг "Фаворита" разгорелся в 2016 году, когда СБУ провела обыски в филиалах неназванной букмекерской конторы по подозрению в организации нелегального бизнеса и финансировании террористической деятельности на Востоке Украины. В СБУ заявили, что "организованная преступная группа долгое время действовала на территории всей Украины, включая временно оккупированные территории. Также дельцы работали в России, странах бывшего СССР и в Европе".

Журналисты нашли доказательства, что обыски прошли именно в "Фаворите". Это косвенно подтверждает и тот факт, что компания предоставляет услуги на временно неподконтрольных территориях в Донбассе и Крыму.

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Российская лицензия компании "Фаворит"

История "Пари-Матч" довольно похожа: основана в те же "лихие девяностые" (в 1994 году), успешно развивалась в России, Белоруси, Казахстане, Молдове и Грузии. В настоящее время является частью международного букмекерского холдинга Parimatch с базой на Кипре. Активно принимает ставки онлайн, в том числе работает на оккупированных территориях в Крыму и Донбассе.

Владелец компании Эдуард Швиндлерман так же непубличен, как и его коллега из "Фаворита". В разные времена его связывали с осужденными в 2014 году в США "авторитетами" Анатолием Голубчиком и Вадимом Тринчером, Виктором Медведчуком и братьями Суркисами.

Достоверно известно лишь то, что вести дела помогает адвокат Ирина Сергиенко, специализирующаяся на спортивном праве. Она является президентом Украинской ассоциации игорного бизнеса, возглавляет Всеукраинскую ассоциацию развития букмекерства, а также Координационный совет по социально ответственной легализации казино в Украине, консультирует парламентариев. Также Сергиенко успела поработать в ПриватБанке в период активного развития массового онлайн-банкинга в Украине.

Именно в это время "Пари-Матч" привлек пристальное внимание правоохранительных органов. В 2015 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по подозрению в отмывании и выводе в Россию средств в особо крупных размерах.

Материалы судебного разбирательства свидетельствуют, что через букмекерские конторы и онлайн-площадки "Пари-Матч" из Украины в Россию незаконно переводилось порядка $350 млн в год.

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Российская лицензия компании "Пари-Матч" (зарегистрирована как ООО "Бетринг")

Карты на стол

Давид Арахамия, которого в команде президента назначили ответственным за разработку проекта легализации игорного бизнеса, однажды разоткровенничался и сказал, что половина из них – представители криминального мира, с которыми неприятно встречаться.

Арахамия не скрывает, что рабочая группа стала компромиссом: "неприятные люди" дали своих представителей, и они вместе разработали новый закон. Арахамия лично ввел в рабочую группу своего друга Андрея Астапова, чья юридическая компания Eterna Law по совместительству консультирует "Пари-Матч".

Некоторые журналисты поспешили обвинить главу фракции "Слуга народа" в корыстном интересе, фиксируя его встречи с директором "Пари-Матч" Сергеем Портновым и регулярные визиты в киевский офис компании по адресу Боженко 14а.

В чьих бы интересах ни действовал сам Арахамия, он не скрывает, что закон писался крупнейшими игроками игорного бизнеса Украины в интересах сохранения своих позиций на рынке. Наверняка, друзей Арахамии такой вариант устраивает, но в чем польза государству?

Минфин ожидает получить от легализации порядка 2-2,5 млрд гривен в год. Эксперты оценивают годовой оборот игорного бизнеса в Украине в 2 млрд долларов.

Никаких инвестиций в туризм и респектабельные казино не появится – игорные салоны будут по-прежнему украшать улицы украинских городов, развивая вместо пятизвездочных отелей сети ломбардов и "быстрых кредитов", удобно расположенных по соседству с игроматом и наливайкой.

"Фаворит", "Пари-Матч", "Лига Ставок" и другие "марафоны" и "иксбеты" оплатят лицензии (те самые 2 – 2,5 млрд гривен, на которые рассчитывает Минфин), получив от государства легальный статус, полное отпущение грехов и гарантию неприкосновенности на рынке.

Вопрос – что получит взамен государство и общество? – остается открытым.