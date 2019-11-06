Как купить себе пенсию, если не хватает стажа: это выгодно, но не всем

Более двух лет назад в Украине стартовала пенсионная реформа, в рамках которой существенно повысились требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию. В частности, украинцам нужно будет иметь не менее 35-ти лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60. Но не все безнадежно для тех, кому будет не хватать до 5 лет страхового стажа. "Апостроф" разбирался, как гражданам не остаться без пенсионных выплат.

Стаж всему голова

Чуть более двух лет назад в Украине вступила в силу пенсионная реформа, краеугольным камнем которой является страховой стаж – именно от него зависит, в каком возрасте мы сможет выйти на заслуженный отдых. На самом деле, многие граждане после достижения пенсионного возраста продолжают работать, но наличие пенсии является неплохой прибавкой к зарплате, размер которой, как минимальной, так и средней, остается достаточно скромным не только по европейским меркам, но даже в сравнении со многими странами бывшего СССР. Да и наличие пенсионного удостоверения не будет лишним, так как оно дает своему владельцу некоторые льготы - например, право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Реформа формально не повлияла на пенсионный возраст – как и раньше он составляет 60 лет (для женщин с 2011 года пенсионный возраст ежегодно повышается на 6 месяцев и в 2021 году он достигнет 60 лет, как уже сегодня он составляет для мужчин), однако в реальности далеко не все украинцы, разменявшие седьмой десяток, имеют право на пенсионные выплаты.

Причиной тому – тот самый страховой стаж или, правильнее будет сказать, отсутствие такового. В соответствии с пенсионной реформой, о чем ранее подробно писал "Апостроф", с 2018 года необходимый для получения пенсии страховой стаж в течение 10-ти лет увеличивается на один год ежегодно. В 2018 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно было иметь стаж не менее 25 лет (в 2017 году, то есть до вступления в силу пенсионной реформы, было всего 15 лет) и на 1 января 2028-го он достигнет 35 лет. Не трудно подсчитать, что с 1 января 2020 года требование по стажу будет на уровне 27 лет.

Если нет необходимого стажа в 60, можно набраться терпения и поработать до 63-х лет – в этом случае для выхода на пенсию в 2020 году понадобится всего 17 лет стажа (в этой опции также действует ежегодное повышение стажа, которое в 2028 году составит 25 лет). Ну и, наконец, если дотянуть до 65-ти лет, для выхода на пенсию понадобится всего 15 лет стажа – это требование останется без изменений (если, конечно, в будущем не будет принят какой-нибудь новый закон).

Стаж стажу рознь

Но в чем, собственно, проблема с этим стажем? Ведь если человек не является отъявленным тунеядцем, то, начав работать в 25 лет, а можно и раньше, к 60-ти годам как раз и "набежит" необходимый стаж. Но важным условием является то, что речь идет о легальном трудоустройстве. Сразу оговоримся, что учет страхового стажа в Украине ведется лишь с июля 2000 года, а до этого времени учитывается так называемый трудовой стаж – грубо говоря, по трудовой книжке. И, если во времена СССР с этим проблем, в основном, не было, то уже в "лихие 90-е" многие украинцы были вынуждены трудиться неофициально. Значит, необходимый для пенсии стаж им не учитывался. Далеко не все официально трудоустроены и сегодня. А потому на пенсию в 60 такие люди могут не рассчитывать.

Впрочем, у них есть возможность получать так называемую социальную пенсию, которая, строго говоря, и то пенсией не является, будучи одним из видов государственной помощи. Согласно постановлению Кабинета министров от 27 декабря 2017 года (№1098), граждане, достигшие "общего пенсионного возраста", но не получившие права на пенсионную выплату, могут рассчитывать на "временную государственную социальную помощь", которая будет выплачиваться до времени, когда гражданин получит право на полноценную пенсию.

Пенсионеры, не получившие права на пенсию, могут рассчитывать на временную социальную помощь Фото: pixabay.com

Например, вам 60 лет, а ваш страховой стаж – 15 лет. Право на получение пенсии у вас появится только в 65, а потому в течение пяти лет вы будете получать социальную помощь.

Но не все так просто и здесь. Социальная помощь не положена гражданам, которые продолжают работать или имеют любой другой доход. Ее также не назначат, если выяснится, что кто-либо из членов семьи такого человека в течение предшествующего года осуществил покупку на сумму более 50 тысяч гривен, если у его семьи во владении есть более одного дома или квартиры, или более одного автомобиля, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние полгода превышает 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 декабря 2019 года до 1 июля 2020 года он будет на уровне 1638 гривен в месяц, сейчас - 1564 гривны).

Кто за стажем последний?

Похоже, перечень возможностей для достойного выхода украинцев на пенсию исчерпался. Хотя, нет. Есть еще одна - стаж можно купить. Речь не идет о чем-то незаконном - все в рамках закона. И страховой стаж, если его кому-то недостает, можно действительно купить – как хлеб или картошку. Наличествует и прейскурант. Купить, правда, можно всего 5 лет стажа. Но и такая скромная "покупка" может оказаться не по карману многим – на сегодня один год "потянет" более чем на 20 тысяч гривен (если совсем точно – 22,03 тысячи гривен).

Доплата высчитывается по формуле, в которую включено количество "покупаемых" месяцев стажа, сумма ЕСВ по ставке 22% от минимальной зарплаты и коэффициент, соответствующий количеству "покупаемых" лет стажа. Напомним, "минималка" на сегодня составляет 4173 гривны, соответственно 22% от этой суммы - 918,06 гривны. Коэффициент для одного года стажа – 2. Перемножим: 12 (месяцев) X 2 (коэффициент) X 918,06 (ЕСВ) = 22 033,44 гривны (указанная выше сумма). Для двух недостающих лет стажа коэффициент составляет 1,8, для трех – 1,6, для четырех – 1,4 и для пяти – 1,2. Посчитаем, сколько будет стоить покупка пяти лет стажа: 5 X 12 X 1,2 X 918,06 = 66 100,32 гривны. Сумма, мягко говоря, немаленькая.

Но можно купить стаж в рассрочку. В этом случае, вопреки законам рынка, цена будет ниже оптовой – в соответствующей формуле отсутствует коэффициент за количество покупаемых лет. Таким образом, год стажа в рассрочку будет стоить чуть более 11 тысяч гривен, пять лет – чуть более 55 тысяч гривен.

Но здесь есть нюанс, а, точнее, целых три. Во-первых, размер минимальной зарплаты в Украине ежегодно повышается (пока, по крайней мере), и в следующем году, согласно проекту госбюджета на 2020 год, "минималка" составит уже 4723 гривны, а, значит, размер ЕСВ увеличится до 1039,06 гривны. Во-вторых, требование по количеству лет стажа также ежегодно нарастает - докупать придется больше. И, в-третьих, покупаемый по этой схеме стаж пойдет в зачет только после окончания выплат. Соответственно, если в рассрочку оплачивать пятилетний стаж, общая сумма "набежит" приличная. Пока назвать ее даже приблизительно очень сложно, но это точно будет больше 55 тысяч гривен.

Таким образом, возникает закономерный вопрос: а имеет ли смысл сама идея покупки страхового стажа, недостающего для выхода на пенсию? Ведь даже всего за один год придется заплатить 11 тысяч гривен (в лучшем случае). И, главное, стоит ли, что называется, "игра свеч"? Ведь на сегодня средняя пенсия по возрасту составляет 3016 гривен. Эта сумма с годами, вероятно, будет расти, однако даже после получения "вожделенного" стажа далеко не все будут получать такую пенсию – ее размер помимо стажа зависит также от размера зарплаты, которую получал человек. И, если в течение длительного времени ему платили "минималку", то и пенсия, скорее всего, также будет близкой к минимальной (на сегодня, напомним, она равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных и составляет 1564 гривны).

Это только начало

Покупать или не покупать стаж? Спросим об этом у самих украинцев. Конечно же, речь не идет о поквартирном обходе - хлопотное это дело, да и соответствующих полномочий у нас нет. Вместо этого "Апостроф" направил в Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины идентичный запрос на доступ к публичной информации, в котором поинтересовался, сколько соотечественников уже воспользовались возможностью купить страховой стаж для пенсии, а также, сколько совокупно было получено государством от таких выплат (напомним, пенсионная реформа действует уже второй год). Ответ на запрос пришел из Государственной налоговой службы Украины. По данным налоговой, в 2019 году (по состоянию на 1 октября), 3215 граждан воспользовались возможностью докупить необходимый для выхода на пенсию стаж.

В ответе на запрос также говорится, что сумма уплаченного единого взноса согласно договорам о добровольном участии в системе общегосударственного социального страхования составляет 29603,2 тысячи гривен (то есть 29,6 миллиона гривен). Очевидно, речь идет обо всех отчислениях ЕСВ в текущем году на указанную выше дату, а не только тех граждан, которые докупали стаж.

Чуть более 3 тысяч человек - много это или мало? Ведь ежегодно в Украине право на пенсию получают по несколько сотен тысяч граждан.

Пока действительно общее количество воспользовавшихся этой опцией людей невелико, считает бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун. Однако, как отметил он в комментарии "Апострофу", возможно далеко не все, кому бы пригодилась такая возможность, ею воспользовались.

"Эта норма относительно свежая, и вряд ли люди только и делают, что отслеживают новости по пенсионной тематике", - подчеркнул Колбун.

И со временем таких людей будет больше.

"Чем ближе новые поколения будут подходить к пенсионному возрасту, тем острее будет стоять эта проблема. И я не исключаю, что в следующем году будет, например, 30 тысяч (тех, кто воспользуется опцией покупки стажа)", - сказал он.

Помоги себе сам

Саму по себе норму о возможности докупить стаж Виктор Колбун назвал правильной. Кроме того, соответствующие выплаты должны направляться в Пенсионный фонд.

"Вполне возможно, это станет вполне пристойной подпиткой бюджета фонда, и даже благодаря этому будет уменьшен его дефицит", - считает специалист.

Эксперт также отметил, что заплатить за стаж могут, например, дети или даже внуки, есть они уже работают, либо им (тем, кому нужно докупить стаж, – "Апостроф") может помочь работодатель.

Кроме того, вопрос покупки стажа может быть интересен для некоторых заробитчан.

"Особенно для тех, кто работал нелегально, потому что у официально трудоустроенных пакет социальной защиты формировался в тех странах", - подчеркнул специалист.

И действительно, у трудовых мигрантов заработки в среднем выше, чем у тех, кто трудится в Украине. И, возможно, многие из них могли бы выделить из своего бюджета 66 тысяч гривен, которые нужно заплатить за пять лет стажа (по текущему курсу это менее 2,5 тысячи евро).

Но есть в этом резон и для тех, кто не покидал родину.

"Если была хорошая зарплата, но по каким-то причинам не хватает стажа, тогда выгодно", - пояснил "Апострофу" эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Виталий Мельничук. К примеру, человек в течение 10-ти лет получал официальную зарплату 20-30 тысяч гривен, и в этом случае можно рассчитывать на неплохую пенсию. Но достичь это цели реально, лишь докупив недостающий стаж.

Таким образом, в сухом остатке имеем, что единого рецепта покупать или не покупать стаж для пенсии не существует. "Каждый сам для себя должен рассчитать", - говорит Виталий Мельничук.

"Выгодно или невыгодно использовать эту опцию – тут каждый уже решает сам", - соглашается Виктор Колбун.