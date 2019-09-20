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Украинки смогут раньше выходить на пенсию: что придумал Зеленский

пятница, 20 сентября 2019, 08:35
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Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит предложения президента Владимира Зеленского к проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (об усовершенствовании пенсионного обеспечения)".

Интересно, что проект закона находится в Раде с конца 2014 года, однако так и не был окончательно принят. В январе 2015 года он был проголосован и отправлен на подпись тогдашнего президента Петра Порошенко, однако он заветировал его. Объясняя свое решение Порошенко обратил внимание на дефицит Пенсионного фонда и невозможность финансово обеспечить исполнение этого закона. Он предложил нардепам изменить закон, но до этого дело так и не дошло.

В начале сентября 2019 года Зеленский внес в Раду свои предложения к законопроекту.

Если Рада поддержит данный проект закона, с 2022 года украинки смогут выходить на пенсию не с 55, а с 50 лет. Однако разрешено это будет сделать только в том случае, если к моменту выхода на пенсию женщина будет иметь 30-летний стаж. Кроме того, совмещать пенсию и официальную работу закон также будет запрещать.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы главные параметры госбюджета Украины на 2020 год.

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