Берите хорошее настроение и друзей: чего ждать в Киеве на годовщину Майдана

В распоряжении “Апострофа” оказался перечень всех одобренных заявок на проведение массовых мероприятий в Киеве ко Дню достоинства и свободы 21 ноября. Помимо традиционных выставок, городская администрация одобрила проведение масштабной акции протеста на 50 тыс. человек. “Апостроф” разбирался, станет ли этот день началом третьего Майдана.

Праздник без президента

Согласно списку одобренных КГГА заявок, на 21 ноября запланированы всего 4 мероприятия. В частности, в центре города будут проведены три выставки и большое вече, анонсированное “Движением сопротивления капитуляции“. Вече получило название “У нас есть достоинство“. Оно пройдет на Майдане Незалежности вечером 21 ноября. Заявлено 50 тысяч участников. Ранее столь масштабных акций, в этот день не проводилось. Разумеется, если не считать двух предыдущих Майданов. Поэтому, есть все основания полагать, что под прикрытием митинга будет проведена попытка начать еще один Майдан.

День достоинства и свободы посвящен двум революциям в Украине - "Оранжевой революции" 2004 года и "Революции Достоинства" 2013 года. Ежегодно День достоинства и свободы украинцы отмечают в годовщину начала Евромайдана, 21 ноября.

В предыдущие годы этот день отмечали поминальными молебнами и возложением цветов. Некоторые крупные города готовили концерты с участием артистов и коллективов, которые выступали на сцене Майдана.

Все мероприятия курировались Организационным комитетом, созданным по указу президента. В комитет входили премьер-министр, министры, представители силового блока, мэры городов и главы областей.

В этом году новый президент не распылял свое внимание на организацию празднований. Соответствующий указ по состоянию на 19 ноября опубликован не был. Оргкомитет также не был создан. Поэтому городские администрации по всей Украине самостоятельно организовали ряд празднований. Так, почти во всех школах пройдут уроки мужества, на которых детям расскажут об истории борьбы за независимость и проевропейский курс.

В городах западной Украины пройдут довольно масштабные мероприятия. Во Львове запланированы акции, студенческие шествия, мемориальные возложения цветов и прочее.

В Киеве особых празднований не запланировано, как и концерта по примеру прошлых лет.

При этом Офис президента пока не анонсировал участие главы государства Владимира Зеленского в каких-либо мероприятиях. Информация о возможных акциях с участием Зеленского на сайте отсутствует, соответствующий запрос “Апострофа” в ОПУ был проигнорирован. Вполне возможно, что президент решит присутствовать на улицах инкогнито.

Будет ли новый Майдан

“Движение сопротивления капитуляции“ было создано в начале октября и получило известность после первых акций против так называемой “формулы Штайнмайера“, которые собрали десятки тысяч людей.

Контактное лицо акции, директор Центра внешнеполитических исследований НАТО им. А. Никонорова Сергей Пархоменко в комментарии “Апострофу“ отметил, что акция 21 ноября призвана напомнить власти о продолжении борьбы за независимость и европейский внешнеполитический курс Украины.

“Акция будет направлена на протест против капитуляции государства, мы хотим показать власти, что подобные решения могут привести к следующему Майдану“, - сообщил Пархоменко.

Он также анонсировал проведение подобных вече по всем крупным городам страны, таких как Днепр, Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Сумы, Тернополь и.т.д.

По его словам, оргкомитет акции ведет переговоры со всеми проукраинскими патриотическими оппозиционными партиями и не против их участия в вече.

По состоянию на 19 ноября политсилы планируют вывести своих активистов. Речь идет о парламентских партиях: “Европейская Солидарность“, “Голос“, “Батьківщина“, а также “Демократическая сокира“, “Свобода“, “Відсіч“, “Нацкорпус“ и других организациях правого толка, а также находящихся в оппозиции к действующей власти.

Их успех планирует повторить 22 ноября и движение ОУН-УПА. Лидер Провода Добровольческого Движения ОУН Николай Коханивский анонсировал начало бессрочной акции протеста на Майдане Незалежности и марш к Офису президента. Коханивский в комментарии "Апострофу" сообщил, что ожидает до 100 тысяч участников. Он сообщил, что организаторы ожидают различных провокаций, но готовы достойно на них реагировать.

Силовики, впрочем, не ждут каких-либо осложнений. "21 и 22 ноября в Киеве и других городах пройдут массовые акции, в которых примет участие большое количество людей. Органы МВД и в частности полиция, имеют огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Но каждый руководитель на местах, в каждом городе, должен готовиться к проведению этих акций заранее и обратить особое внимание на превентивную работу, чтобы избежать каких-либо провокаций", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, во время проведения акций предусмотрено участие максимального количества групп превентивной коммуникации, групп документирования, создания резервов из числа полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования Департамента патрульной полиции. Также будет развернута работа ситуационного центра. Тем не менее, в полиции не называют численность сотрудников, которые будут задействованы в обеспечении правопорядка на улицах украинских городов.