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Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься

Ожидается две вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ

Ксения Призиглей воскресенье, 24 ноября 2019, 14:32
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Ожидается две вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Getty Images

Эпидемиологический сезон 2019/2020 находится в самом разгаре. Именно на декабрь приходится первый его пик. Уже через пару недель врачи ожидают наплыва пациентов, больных гриппом. В грядущую зиму ожидается нашествие сразу четырех его штаммов, вследствие чего могут переболеть более 6 млн человек. При этом вакцин против этой болезни, по состоянию на начало третьей декады ноября, на складах не оставалось.

Вакцины на складах уже закончились

"Вакцин от гриппа на складах уже нет. Буквально вчера (разговор происходил 21 ноября, - "Апостроф") ни на одном из складов (в Киеве и области, - "Апостроф"), где частные клиники закупали вакцины, препаратов не осталось", - сказал в комментарии "Апострофу" врач-инфекционист Игорь Марков.

Ольга Костенко, эксперт по иммунологии Киева, врач-педиатр, подтвердила информацию об опустевших складах, но отметила, что недостаток препаратов объясняется ранним стартом вакцинации, уже в начале октября.

"В этом году вакцинация началась рано, поэтому все вакцины находятся в медицинских учреждениях первичного звена, поликлиниках. В частных клиниках действительно могут быть проблемы", - пояснила Костенко в комментарии "Апострофу".

При этом по информации Министерства здравоохранения, предоставленной "Апострофу", с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 153 868 человек по всей Украине, из них 35 487 киевлян.

Специалисты считают вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа. От гриппа вакцинируются ежегодно. В департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации в комментарии "Апострофу" отметили, что особенно важно вакцинировать против гриппа детей, пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также тех, кто вынужден ежедневно контактировать со многими людьми.

Для получения прививки нужно обратиться к семейному врачу, педиатру или терапевту и после консультации получить направление и оплатить в аптеке вакцину. Сейчас в Украине используют препараты из Франции "Ваксигрипп Тетра" и из Кореи - "ДжиСи Флю".

Средняя стоимость вакцины в коммунальном учреждении составляет около 250 гривен, а в частных клиниках осмотр и вакцина будут стоить от 400 гривен.

ВакцинаФото: Getty images

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Прогнозы на сезон

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезоне 2019-2020 года стоит готовиться к 4 штаммам гриппа. Министерство здравоохранения отмечает возможность циркуляции в Украине вируса гриппа штаммов "Канзас" (А/H3N2), "Брисбен" (А/Н1N1), "Колорадо" (относится к ветви B/Victoria) и "Пхукет" (относится к ветви B / Yamagata).

По состоянию на 17 ноября в Украине было определено 6 вирусов гриппа типа А(Н3) и 1 - гриппа В. Вирусы типа А являются возбудителями наиболее опасных и тяжело протекающих заболеваний.

Напомним, что по прогнозам Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения в течение сезона гриппом и ОРВИ переболеют от 4,8 млн до 6,7 млн человек. Ожидается две волны заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года.

В комментарии "Апострофу" специалисты Центра отметили, что заболеваемость гриппом в Киеве пока находится на низком уровне, но ожидается резкий рост уже через пару недель. Однако общие статистические данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ уже сейчас могут вызывать озабоченность. Поэтому врачи призывают не откладывать вакцинацию.

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