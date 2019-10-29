Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

В октябре в стране было зафиксировано несколько лабораторно подтвержденных диагнозов "дифтерия". И хотя говорить о вспышке опасной инфекции, конечно же, еще рано, однако в Минздраве уверяют, что повод для беспокойства есть, ведь ни достаточного количества сыворотки против заболевания, ни коллективного иммунитета, способного сдержать распространение инфекции, в Украине нет. "Апостроф" выяснял, насколько вероятна угроза эпидемии и почему возникла паника.

Что такое дифтерия

Дифтерия – инфекционное заболевание, которое передается преимущественно воздушно-капельным путем (реже через предметы, с которыми контактировал больной). Возбудитель заболевания – бактерии так называемой дифтерийной палочки Corynebacterium diphtheriae.

Симптомы заболевания схожи с симптомами ангины. "Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который разрушает ткани дыхательной системы, - поясняют в Минздраве. - Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут усложнять дыхание и глотание. Токсин может вызвать слабость, боль в горле, лихорадку, отек шейных желез".

Однако, если токсин попадает в кровь, то поражает сердце, почки и нервную систему, вызывая блокировку дыхательных путей, миокардит, легочную инфекцию и еще целый букет опасных для жизни осложнений.

Во время эпидемии дифтерии, которая свирепствовала в Украине с 1991 по 1998 год, заболели около 20 тысяч человек. Из них 696 человек умерло. Все дело в том, что, если больному срочно не ввести специальную сыворотку против дифтерии, риск летального исхода возрастает до 50%. Но даже если сыворотка получена вовремя, риск смертности сохраняется на уровне 20%.

Откуда она в Украине

Первый случай дифтерии в 2019 году был зафиксирован в августе в Хмельницкой области. На больничной койке оказалась фармацевт. По данным медиков, она пропустила обязательную вакцинацию в 16 лет. Однако этот случай прошел практически незамеченным. Настоящая информационная бомба взорвалась в середине октября, когда стало известно, что с подозрением на дифтерию госпитализировали сразу 15 студентов Ужгородского национального университета. Все они прибыли в Украину из Индии.

В итоге, на момент написания материала, по данным Центра общественного здоровья, было лабораторно подтверждено три случая заболевания дифтерией: в Ужгороде, Киеве (заболел 9-летний школьник) и в Тернопольской области.

Что делать

В Минздраве и Центре общественного здоровья уверяют, что единственным способом защиты от дифтерии и ее осложнений является вакцинация. Причем, как плановая вакцинация детей, согласно календарю прививок, так и ревакцинация взрослых.

"Взрослым необходима вакцинация от дифтерии каждые десять лет. Вакцина от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, который защищает от тяжелого течения болезни", - отмечают в Центре общественного здоровья.

В Украине жесткий дефицит сыворотки от дифтерии: по данным Минздрава, всего 190 доз на всю страну, да и то попала она к нам в качестве гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения.

Сыворотки от дифтерии в Украине жесткий дефицит Фото: Getty Images

"200 доз сыворотки на всю Украину с нашей логистикой? Да она должна быть в каждой инфекционной больнице, если не в каждой крупной больнице, - говорит "Апострофу" врач-инфекционист Алексей Галимский. - Трагикомизм ситуации заключается в том, что противодифтерийная сыворотка - препарат крайне простой и крайне дешевый в изготовлении. Но у нас ее производство сознательно уничтожено".

Почему в Украине вдруг оказалось так мало доз сыворотки от дифтерии, "Апострофу" пояснил источник в Минздраве.

"Сыворотки хранятся на местах - в областях по больницам, которыми руководят департаменты охраны здоровья регионов. В связи с децентрализацией, Министерство не руководит больницами. Если в области нет необходимого количества сывороток, то руководство должно обратиться к министерству и сказать о своих потребностях. Но области не сделали этого. Да, если мы говорим о пробеле в вакцинации, то министерство должно было прогнозировать возможность эпидемии, и нужно было понимать, что сывороток нужно больше. Но и области ничего не сделали", - отметил собеседник издания.

Впрочем, главный детский иммунолог столицы Федор Лапий уверяет, что сыворотки должно хватить.

"Тут все будет зависеть от того, сколько у нас будет больных. Если один или пятеро больных - этого более чем достаточно, а если тысяча больных, то уже нет, - поясняет "Апострофу" Лапий. - Но за несколько дней этот вопрос планируют решить. Заседает оперативный штаб Минздрава и решения принимаются в оперативном режиме".

А вот вакцин для защиты от дифтерии в Украине более чем достаточно: 1,79 миллионов доз вакцины АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк), 178 тысяч доз АДС (дифтерия, столбняк) и 5,4 миллионов доз вакцины АДС-М, которой ревакцинируют взрослых. Пройти вакцинацию можно у своего семейного врача, и, как уверяют в Минздраве, абсолютно бесплатно.

Однако врачи-инфекционисты сомневаются, что вакцинация от дифтерии действительно так нужна всем украинцам, как на этом настаивают чиновники. Например, по данным ВОЗ, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 10 случаев заболевания дифтерией. В 2016 году - 4 случая, в 2011 и 2012 году - 8 и 5 случаев соответственно, однако ни широкой вакцинальной кампании, ни паники в информационном пространстве по этому поводу не было.

"Паника разжигается искусственно, ведь в мае будет списано около 2 миллионов доз избыточно закупленной АКДС, - добавляет Алексей Галимский. - Минздрав продолжает закупать через UNISEF самые дешевые самые низкокачественные индийские вакцины от дифтерии как для взрослых, так и для детей".

По словам завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. Мечникова Андрея Волянского, еще около 1,8 миллионов доз индийской вакцины АДС-М (которой вакцинируют взрослых), станут просроченными в мае следующего года.

"Особым успехом до сегодняшнего дня вакцина не пользовалась - прививалось около 200 тысяч человек в месяц. Согласно календарю прививок, начиная с 16 лет, эту вакцину нужно вводить раз в 10 лет. То есть потребность Украины при 100% охвате - 3 миллиона доз в год", - написал в своем Facebook Волянский. А этой вакцины, напомним, сейчас в Украине 5,4 миллиона доз.

Почему же избыток вакцин и сроки годности - такая проблема?

"Мало того, что государство понесет убытки на сумму стоимости просроченной вакцины, но оно еще понесет вдвое большие убытки, поскольку вакцину нужно будет утилизировать в промышленных масштабах на специальных промышленных лицензированных мощностях как 3-й класс опасности отходов (лекарственные средства). Просто вылить в канализацию содержимое флаконов прямо запрещает закон про отходы", - поясняет Галимский.

Впрочем, по словам Федора Лапия, говорить о том, что ситуация с заболеваемостью дифтерией – искусственно созданный информационный вброс, оснований нет.

"Никакой искусственности здесь нет. Ситуация достаточно серьезная, и есть новые случаи заболеваемости. У нас есть проблема, но у нас есть достаточный запас вакцин с хорошим сроком годности", - резюмировал Лапий.

А вот источник "Апострофа" в Минздраве признает, что часть вакцин действительно станет непригодной для использования в 2020 году, однако проблема в другом – государство закупает препараты, а украинцы, особенно взрослые, просто не хотят прививаться. Более того, собеседник издания отмечает, что паника среди населения действительно может разжигаться искусственно, но смысл таких действий не в том, чтобы побыстрее использовать вакцины.

"Точно не Минздрав это делает. Больше похоже на то, что тема эпидемии раздувается искусственно, чтобы показать, что министерство недееспособно. Но СЭС была уничтожена, вместо нее должен был появиться центр эпидемиологического контроля, но его не создали, а функции по контролю возложили на Центр общественного здоровья, который не справляется. Соответственно, эпидемия может показать, что Минздрав ничего не делает", - подчеркнул источник "Апострофа".