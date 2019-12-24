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Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Разрекламированный российский истребитель не соответствовал заявленным характеристикам

Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, специально для "Апострофа" вторник, 24 декабря 2019, 15:09
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Разрекламированный российский истребитель не соответствовал заявленным характеристикам Фото: Getty images

В России, 24 декабря, потерпел крушение новейший истребитель Су-57. Россия заявляла, что по своим техническим характеристикам Су-57 – истребитель пятого поколения, который должен был поступить в войска в конце 2019 года. По предварительным данным, самолет, потерпевший аварию, как раз и должен был первым оказаться в распоряжении российской армии. Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, в разговоре с "Апострофом" назвал падение Су-57 пиар-крушением пиар-самолета.

Самолеты, в принципе, падают и в чем причина этой катастрофы сейчас никто не знает толком. Будет расследование. Но, конечно, это крайне неприятно, потому что это первый серийный готовый самолет, который должны были отдать к Новому году, как у нас положено. Но теперь не передадут, ведь он разбился. Политически это неприятно, ну а технически… повторюсь, самолеты время от времени падают.

У него действительно есть много разных недостатков. Есть проблемы с тем, что вообще-то к пятому поколению он не относится. Это пиар. У него нет необходимых технологических решений, которые российская промышленность сама произвести не в состоянии. Например, у него до сих пор нет радара АФАР (активная фазированная антенная решетка – "Апостроф"), нет двигателя для того, чтобы летать без форсажа на сверхзвуковой скорости, а это очень важно, это сказывается на малозаметности самолета. По большому счету, это - Су-27, но очень сильно модернизированный.

Это самолет назвали истребителем пятого поколения, чтобы продать индусам и арабам. Он строился не для российских ВКС, а для Индии. Она и должна была все это оплатить. Нашим ВКС он в общем то не нужен. Они используют Су-35 последней модификации, Су-30, но это опять же все разные модификации Су-27. Но он еще и дико дорогой. Он дороже американских, настоящих самолетов пятого поколения. Во всяком случае, наш самолет дороже F-35, но не обладает его свойствами. Например, какая у него малозаметность? По внешнему виду – никакая. У него везде торчат всякие щели, заклепки, выступы, которых американцам удалось избежать с помощью компьютерной обработки деталей. У них F-35 идеально гладкий, а этот далеко не идеально.

Появление первого серийного Су-57 - это был чистый пиар. Поэтому его падение особо ничего не меняет, кроме пиар-возможностей. Это пиар-самолет, который потерпел пиар-катастрофу. Хорошо, что летчик выжил, хотя в каком он состоянии – непонятно, ведь как всегда нам любят сообщать всякое вранье. Да, история неприятная, но нельзя сказать, что она нанесет существенный ущерб боевым возможностям российских ВКС, потому что они не опираются на этот Су-57. Это пиар-самолет и, наверное, таким он будет оставаться еще в ближайшие пять лет, а может и дольше.

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