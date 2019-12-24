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Испытания обернулись катастрофой: в России потерпел крушение "новейший" истребитель

вторник, 24 декабря 2019, 07:06
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В Хабаровском крае России потерпел крушение "новейший" российский истребитель Су-57 - он разбился в тайге во время испытаний.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в администрации Комсомольска-на-Амуре.

"Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Пилота нашли, его вертолетом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод", - рассказал собеседник.

Отмечается, что для расследования причин аварии создана специальная комиссия.

Как известно, Су-57 в России называют перспективным многофункциональным истребителем пятого поколения. До августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50.

Напомним, ранее в Краснодарском крае России разбился вертолет Ми-28, в результате чего двое пилотов, которые находились на борту, погибли.

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