Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Шестой Новый год в оккупированном Донецке прошел примерно так же, как и предыдущий. Оккупационные администрации не расщедрились на современные развлекательные программы, на "отжатых" предприятиях только в самый последний момент выплатили зарплаты, а прилавки магазинов не ломились от недорогих и качественных продуктов.

От слова "совсем"

Буквально за два-три дня до праздника значительная часть бюджетников так называемой "ДНР" выдохнула с облегчением – на зарплатные карточки не признанного нигде в мире "центрального республиканского банка" капнули какие-то деньги. То ли часть зарплаты, то ли часть долга предыдущих лет. Счастливчики опустошили банкоматы и ринулись за покупками к праздничному столу.

"Мы думали, что встретим Новый год c бутылкой шампанского и парой конфет – и на этом все. Денег не было от слова "совсем". Мы с женой работаем в бюджетной сфере и особо не шикуем. Покупать елку за 750 рублей (около 286 грн по курсу НБУ - средняя цена на елку в Донецке варьировалась от 450 до 4000 рублей) нам было не по карману, обошлись ветками. Когда получили остатки зарплаты за октябрь на карту, то пошли на рынок, а там половина торговых мест закрыты. И это рынок в центре города, за три дня до Нового года!!! Те, что работали, взвинтили цены на продукцию. Впрочем, немного подешевела свинина, рублей на 30-50, но все равно дорого – почти 300 рублей за килограмм (по курсу НБУ - приблизительно 114-115 грн, - "Апостроф")", - поделился инженер производства, представившийся Сергеем.

Как и в прежние годы, поездки "в Украину" (за линию разграничения, на подконтрольные территории) превратились в "контрабанду" сладостей, алкоголя и подарков. "Ассортимент наших магазинов по большей части – совершенное дерьмо, - констатирует пенсионер Александр Евгеньевич. – Ни сладостей нормальных, ни шампанского хорошего. Захочешь купить, порадовать себя – и не знаешь, что там под оберткой, но скорее всего, гадость. Поэтому во время каждой поездки на идентификацию в Покровске покупали по чуть-чуть конфет шоколадных, шампанское, даже бутылочку коньяка хорошего. И подарки детям и внукам не по цене квартиры. Таких как мы – сотни и тысячи, тянем в Донецк лакомства, но при этом боимся, что отнимут на блокпостах".

По его словам, прежних радостных ожиданий и предчувствий перед праздником у него уже давно нет. "Можно сколько угодно открыть елок, набрать танцоров и песняров, но радости настоящей уже нет. На площади Ленина, когда открыли елку, особо никто не гулял, не развлекался. Как-то не до праздников, что ли. Елка красивая, спору нет… Но настроение у людей так себе, глаза пустые, апатия у многих. Слава Богу, что нас еще не пугали очередным наступлением "укров".

Наступления не будет

"В день рождения Степана Бандеры 1 января ВСУ пойдут в наступление", - эту мантру боевики повторяют перед каждым Новым годом, заставляя и без того перепуганных граждан окончательно терять остатки самообладания. В этом году в свете нормандских встреч, обменов и других процессов, направленных на попытку урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, этой мантры уже не было. Но на ее место пришла другая.

Празднование дня рождения Степана Бандеры в КиевеФото: Апостроф / Александр Гончаров

"У нас же паспортизация идет, люди берут российские паспорта про запас, коль дают. И вот наши предводители заявляют, что тут, в Донецке, уже вот-вот все получат эти паспорта РФ и вперед, в Россию! Хотя доля получивших ничтожно мала, ну да и Бог с ними… На вопросы, почему Россия шесть лет не присоединяет и никоим образом не намекает на это – мне отвечают яростным шипением и воплями. Типа, надо подождать, совсем чуть-чуть осталось. Паспорта же… И тут же боевики буквально перед самим Новым годом победоносно рассказывают с экранов телевизора, что поставили вопрос об изменении Конституции Украины и закреплении в ней особого статуса Донбасса. Это они преподносят как победу. И снова возникает вопрос: "Подождите, то есть Донбасс - в составе Украины?" Опять в ответ шипение, проклятия, невразумительные выкрики…", - делится впечатлениями житель Донецка Геннадий.

То есть наступления 1 января точно не было, но вот ожидание то ли вхождения в состав России, то ли возврата в состав Украины украсило серые постпраздничные будни дончан. Еще одна хорошая новость - временная отмена комендантского часа - до 8 января.

"Пока сходимся в одном: ситуация в заморозке, и путей к размораживанию не видно", - считает дончанин.

У кого салют длиннее

Интересно, что количество салютов, начавших звучать в 23:00 (в 0:00 по киевскому времени) в новогоднюю ночь, было не меньшим, чем прозвучавших после полуночи. Часовая разница во времени позволила определить, сколько в оккупированном городе осталось людей, встречающих праздник вместе с жителями подконтрольных территорий Украины.

Оказалось, довольно много. После 23:00 фейерверки и салюты шумели не менее 20 минут и вызывали живой интерес жителей близлежащих домов. Однако ни сигналов полиции, спешившей утихомирить "украинских диверсантов", ни телефонных звонков бдительных сторонников оккупантов – не было. Салюты после донецкой полуночи были даже поскромнее, хотя и длились подольше.

"А вообще, "украинские ДРГ" в Донецке чрезвычайно любезны и в Новый год не мешают людям встречать праздник, - с иронией говорит дончанка Елена. – Они у нас обычно, как рассказывают СМИ боевиков, в будний день на пустырях что-то взрывают, или мины на рельсы подкладывают, где поезда не ходят… Но в Новый год – ни-ни. И в праздники. И по выходным. Удивительные люди!"

Также из соцсетей стало известно, что с подконтрольных территорий в сторону Донецка 30 декабря на воздушных шарах полетели патриотические листовки. Однако ни в этот день, ни в последующие о судьбе листовок ничего не было известно, дончане не сообщали о "посылке".

Отправление посылки в ДонецкФото: twitter.com

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"Мы очень часто читаем в интернете, что к нам запускают то воздушные шары, то листовки, то открытки к праздникам. Но ни разу за эти годы я их не видела, хотя после таких сообщений всегда старалась попасть на место предполагаемого пролета "посылок" (если был известен адрес отправки, то можно понять, над каким районом Донецка они могут пролететь). Но нет, ни разу не видела ничего", - с огорчением констатирует Елена.

Чье поздравление смотрели?

"Ничье! - ответили пятеро из семи опрошенных жителей Донецка. - Слушали музыку и подняли бокалы под сигналы точного времени. Не хотели лишних разборок, кто тут за кого голосовал и вообще. Потом уже 1 января посмотрели, что сказал Зеленский, Порошенко, глянули мельком на Путина, - и поняли что ничего не потеряли".

В новогоднюю ночь многие отдали предпочтение украинским каналам, ведущим прямые трансляции в интернете, и их развлекательным передачам. "Мы прошлись по каналам нашего кабельного – и ужаснулись. На манеже уже сколько десятилетий все те же: Пугачева, Ротару, Газманов, Лещенко, Киркоров, группа "Любэ"… Престарелые звезды развлекают молодежь? Ну это чересчур! Нашли своих артистов, украинских в интернете, потом просто на музыку переключились… Но смотреть московское действо по ТВ – ни за что!", - рассказала жительница Макеевки Галина.

В целом, Новый год в Донецке прошел спокойно, если не считать загоревшуюся в ТРЦ "Донецк-Сити" 30 декабря новогоднюю елку. Обошлось без жертв, возгорание потушили, но в Донецке до сих пор говорят: до войны никогда такого не было. "Господи, они даже елку нормально поставить не могут!", - в сердцах говорит Галина, имея в виду оккупационные власти и их пособников.