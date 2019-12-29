Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

В воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в районе оккупированной Горловки состоялся еще один раунд масштабного обмена пленными между Украиной и сепаратистскими "республиками" "ДНР" и "ЛНР". Формула обмена по итогу выглядела так: 123 человека от Украины, 76 от "республик". "Апостроф" собрал главные подробности этого события.

Предыстория

Договоренность о новом большом обмене была достигнута на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря. Затем 23 декабря участники переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились об обмене пленными по формуле "все установленные на всех установленных". Переговоры проходили не в Минске, а в режиме видеоконференции.

Позже СМИ сообщили, что обмен пройдет 29 декабря на КПВВ "Майорск", в районе оккупированной Горловки.

Украинские СМИ на КПВВ "Майорское" не присутствовали: в штабе операции Объединенных сил пояснили, что обмен пройдет без прессы, а все фото и видеоматериалы подготовит Офис президента.

Что происходило

Представители террористической организации "ЛНР" 29 декабря выехали на контрольный пункт пропуска "Горловка-Майорское" на территории Донецкой области для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

"Сегодня, 29 декабря, мы отправляемся на пропускной пункт "Майорск" "ДНР" для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории "республик", — заявила представитель террористов Ольга Кобцева. Также стало известно, что автомобильная колонна с людьми, которые удерживались террористами "ДНР", выдвинулась из оккупированной Макеевки к месту проведения обмена, а из аэропорта "Борисполь" вылетел специальный военный борт.

Украинская сторона готовилась обменять экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве и ранении десятков людей на Майдане в феврале 2014 года, а также лиц, признанных виновными в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года. Всем им накануне обмена изменили меру пресечения на личное обязательство.

Обмен пленными между Украиной и незаконной "ЛНР" начался около 11. Он прошел на территории, подконтрольной Украине. В начале процесса, освобождаемых Украиной людей провели в палатку для верификации. Руководила процессом представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.

Заключенных из Украины вывели из автобуса и завели в палатку. Представители "ЛНР" провели перекличку. Одна из заключенных со стороны "ЛНР" приехала в кофте с надписью "Моя держава Украина", написанной кем-то от руки. Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что это Елена Сорокина, владелица зоомагазина в Первомайске Луганской области, который находится под контролем террористов "ЛНР". Она пропала 31 октября 2018 года — тогда ее задержали боевики.

В итоге украинская сторона в рамках обмена пленными передала "ЛНР" 63 сторонника "республики". В свою очередь, из Луганска прибыли 25 человек, заявила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.

Обмен пленными с так называемой "ДНР" прошел в оккупированной Горловке. Ранее так называемая "омбудсмен" "ДНР" Дарья Морозова сообщила, что Украина передаст 87 человек и получит назад 55. Но в итоге представитель "ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина передала 60 человек, а "ДНР" - 51. По ее словам, несколько человек по дороге "потерялись", но Киев предоставил по ним справки об освобождении. "Обмен не закончен", - заявила Морозова.

Формула обмена по итогу выглядела так: 123 от Украины, 76 от обеих "республик".

Кого освободили

Спустя час после начала обмена украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о возвращении первых украинцев из плена боевиков "Л/ДНР".

"В частности, освободили четырех военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса — Сергея Иванчука, Юрия Явтушка, Ивана Деева, Романа Фурсова", — сообщила она.

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Военнослужащие 8-го полка спецназначения Деев и Иванчук 5 февраля 2017 года попали в плен при выполнении боевой задачи. Военнослужащий 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Роман Фурсов попал в плен в ноябре 2017 года в бою возле села Крымское Луганской области и некоторое время считался погибшим. Боец 14-й отдельной механизированной бригады Юрий Явтушок в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт.

Полный список из 76 освобожденных украинцев был опубликован СБУ:

По сообщениям СМИ, еще 22 человека не согласились, чтобы их передали боевикам "ДНР" и "ЛНР". Освобожденных украинских пленных после обмена доставят в Киев.Они прибудут в аэропорт Борисполь около 20:00.