От Скнилова до Ирана: самые масштабные катастрофы украинских самолетов

Самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение в небе над Ираном. Борт выполнял рейс Тегеран – Киев, разбившись после вылета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. По данным украинского МИДа, на борту находилось 176 человек, в том числе, 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), однако никто из них не выжил. Авиакатастрофа в небе над Ираном стала самой масштабной воздушной трагедией в истории Украины. "Апостроф" вспоминает пять самых крупных авиакатастроф с самолетами под украинским флагом, произошедших до 8 января 2019 года.

Скниловская трагедия – 77 погибших

В этом году исполнится 18 лет со дня авиакатастрофы на Скниловском аэродроме возле Львова, которая произошла 27 июля 2002 года. В тот день сотни людей пришли посмотреть на авиашоу, однако в ходе выполнения фигуры высшего пилотажа сверхзвуковым истребителем Су-27 самолет рухнул на зрителей. Пилоты успели катапультироваться, но люди на земле не спаслись: 77 человек погибло (из них 28 детей), еще более 500 человек получили травмы различной степени тяжести.

Позже Генпрокуратура и Минобороны Украины дали заключение, что к трагедии привело отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27.

Момент падения самолетаФото: Getty images

Судом первый пилот рухнувшего самолета Владимир Топонарь приговорен к 14 годам лишения свободы, однако вышел на свободу спустя 11 лет. Второй пилот Юрий Егоров получил 8 лет, но отсидел 2,5 года.

Крушение Як-42 – 70 погибших

Эта катастрофа произошла 17 декабря 1997 года. Самолет Як-42, эксплуатируемый компанией "Аэросвит", разбился в Греции недалеко от города Салоники. На борту самолета находилось 62 пассажира и 8 членов экипажа (всего 32 гражданина Украины). Все они погибли.

Рейс выполнялся по маршруту Киев-Одесса-Салоники самолетом Boeing 737, однако в Одессе из-за неисправности Boeing пришлось заменить на Як-42. При подлете к Салоникам экипаж сильно уклонился от схемы захода на взлетно-посадочную полосу и вынужденно пошел на второй круг. Однако при втором заходе пилоты потеряли пространственную ориентацию, опасно сблизились с землей, самолет врезался в склон горы Пенте-Пигадия и разрушился.

Более того, в ходе поисковой экспедиции разбился транспортник С-130 греческих ВВС. В результате этой трагедии погибло 5 членов экипажа самолета.

В итоге, в судебном порядке были наказаны два диспетчера аэропорта Салоники, каждый из которых получил по 4 года и 4 месяца тюремного заключения.

Авиакатастрофа в Турции – 75 погибших

Еще один Як-42 под украинским флагом разбился в 2003 году в Турции. Борт принадлежал компании Ukrainian-Mediterranean Airlines. Самолет выполнял чартерный рейс по маршруту Кабул – Сарагоса с двумя дозаправками: в Бишкеке и Трабзоне (Турция). Первая дозаправка прошла удачно, однако при заходе на дозаправку в Трабзоне борт столкнулся с горой на высоте 1,4 километра.

Як-47 Фото: jetphotos.com

В результате катастрофы погибло 75 человек: 12 членов экипажа (все украинцы), 62 испанских военных и один флайт-менеджер.

Расследованием причин крушения Як-42 эксперты занимались более двух лет. В результате комиссия пришла к выводу, что к трагедии привело несколько факторов: физическая усталость членов экипажа, нехватка топлива, отсутствие должного опыта полетов в сложных метеоусловиях, недостаток информации у пилотов о характеристиках аэропорта в Трабзоне.

Сбитый Ил-76 – 49 погибших

Крушение транспортника Ил-76 произошло в Луганске во время активной фазы боевых действий вооруженного конфликта на Донбассе 14 июня 2014 года. Борт выполнял задачу по ротации военных и доставки боеприпасов для защитников Луганского аэропорта. Военно-транспортный самолет был сбит террористами группировки ЛНР из ПЗРК "Игла". Как заявлял на тот момент глава СБУ Василий Грицак, к атаке на украинский самолет причастна так называемая российская частная военная компания Вагнера.

В результате крушения Ил-76 погибло 49 человек, из них – 9 членов экипажа.

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Авиакатастрофа в Иране – 44 погибших

23 декабря 2002 года в небе над Ираном разбился самолет АН-140, который эксплуатировался компанией "Аэромост – Харьков". Трагедия произошла близ иранского поселка Баграбад. Рейс следовал по маршруту Харьков – Исфахан (Иран) с дозаправкой в турецком Трабзоне.

Спасатели и военные работают на месте трагедииФото: Getty images

Не долетев около 70 километров до конечного пункта назначения, самолет напоролся на скалы и разбился. Официальная причина катастрофы – пилоты не справились с управлением самолета из-за плохой видимости.

На борту находились граждане Украины и России – все авиаконструкторы. В результате трагедии погибло 44 человека.