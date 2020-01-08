RU  UA  EN

среда, 8 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

8 января

07:12
Выживших нет: опубликованы страшные фото и видео с места крушения украинского самолета в Иране
07:00
Как приготовить торт Орео с крошкой печенья: пошаговый рецепт и советы
06:48
Появились фото с места крушения украинского самолета в Иране и новые детали ЧП
06:30
Гороскоп на 8 января: Водолеи будут слишком ответственными, а Тельцы будут вдохновлять
06:29
Потепление и заморозки: синоптики дали интересный прогноз на 8 января
06:12
В Иране разбился украинский самолет с более сотни пассажиров на борту: все, что известно на данный момент
05:21
Ученые со всего мира сделали тревожное заявление о будущем человечества
04:33
Украинцы с 2021 года будут платить за въезд в ЕС: названы цена и сроки получения разрешения
02:28
Сети повеселило видео, как свиньи в России "опохмеляются" в магазине коньяком
01:29
Нейросеть показала, как "Джоконда" да Винчи выглядела в детстве
00:13
Спасатели вытащили из ледяного плена двух овчарок: опубликовано трогательное видео

7 января

23:31
Банда подростков в Киеве забила до смерти прохожего: фото и видео с подозреваемыми
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Иране разбился украинский самолет с более сотни пассажиров на борту: все, что известно на данный момент

среда, 08 января 2020, 06:12
переглянути новину українською
Первое фото с места крушения самолета Фото: Telegram

В Тегеране (Иран) потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 человек. Данных о выживших пока нет, судно после падения загорелось.

"Апостроф" следит за всеми сообщениями о ЧП.

07:25 Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

07:21 Глава управления ЧС Ирана подтвердил, что никто из находившихся на борту потерпевшего крушение украинского самолета не выжил

07:12 В иранских экстренных службах сообщили, что спасти людей с украинского лайнера не удалось из-за сильного огня.

По одной информации, самолет упал по техническим причинам. В то же время иранские СМИ говорят, что самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО.

06:48 Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, сообщает иранское ТВ.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

06:12 По данным агентства, "Боинг 737", принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбился из-за технических проблем сразу после взлета. Дополнительной информации на данный момент нет, но очевидцы публикуют в соцсетях видео с места ЧП.

Отмечается, что судьба пассажиров судна неизвестна, но его крушение не имеет отношения с обострившейся в регионе обстановкой и обстрелами американских военных баз иранскими ракетами.

Как сообщал "Апостроф", ранее на западе Судана в Эль-Генейне потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным, погибли все 15 человек, которые находились на борту.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: