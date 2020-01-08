В Иране разбился украинский самолет с более сотни пассажиров на борту: все, что известно на данный момент

В Тегеране (Иран) потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 человек. Данных о выживших пока нет, судно после падения загорелось.

"Апостроф" следит за всеми сообщениями о ЧП.

07:25 Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

07:21 Глава управления ЧС Ирана подтвердил, что никто из находившихся на борту потерпевшего крушение украинского самолета не выжил

07:12 В иранских экстренных службах сообщили, что спасти людей с украинского лайнера не удалось из-за сильного огня.

По одной информации, самолет упал по техническим причинам. В то же время иранские СМИ говорят, что самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО.

06:48 Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, сообщает иранское ТВ.

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06:12 По данным агентства, "Боинг 737", принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбился из-за технических проблем сразу после взлета. Дополнительной информации на данный момент нет, но очевидцы публикуют в соцсетях видео с места ЧП.

Отмечается, что судьба пассажиров судна неизвестна, но его крушение не имеет отношения с обострившейся в регионе обстановкой и обстрелами американских военных баз иранскими ракетами.

Как сообщал "Апостроф", ранее на западе Судана в Эль-Генейне потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным, погибли все 15 человек, которые находились на борту.