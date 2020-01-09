Молот "Тора": почему самолет МАУ могла уничтожить ракета

В четверг, 9 января, секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что украинский Boeing, который потерпел катастрофу в Иране, мог быть сбит зенитной ракетой. К такому предположению специалистов натолкнули появившиеся в интернете фотографии элементов ракеты зенитного комплекса "Тор", которые, якобы, были найдены на месте трагедии. Если предположить, что фото являются подлинными, то версию об уничтожении самолета зенитным огнем можно признать наиболее приближенной к истине.

Как известно, самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ потерпел катастрофу утром 8 января неподалеку от Тегерана. Успев подняться на высоту в 2400 метров, машина рухнула на землю. Все 176 человек, находившиеся на ее борту - погибли. Среди погибших были 11 украинцев, большинство из которых - 9 человек, являлись членами экипажа. При этом специалисты отрицали ошибку пилотов, отмечая, что это были очень опытные летчики. В частности, налет командира экипажа - Владимира Гапоненко составлял 11 тысяч часов. Еще один летчик - инструктор Алексей Наумкин имел 12 тыс. часов налета, в том числе 6 600 часов - на Boeing-737.

Одной из главных причин катастрофы поначалу рассматривалась техническая неисправность, которая привела к возгоранию двигателя. Однако днем 8 января в Интернете появились фотографии обломков лайнера, на которых были видны пробоины, напоминающие следы от поражающих элементов зенитной ракеты. Некоторые пробоины были видны на хвостовом оперении и на крыльях, что само по себе практически исключает вероятность внутреннего взрыва.

Ближе к вечеру, 8 января в Интернете появились еще более интересные снимки, якобы, сделанные на месте трагедии. Их автор пояснил, что на фото изображены элементы зенитной ракеты 9М331, которой оснащаются зенитные ракетные комплексы "Тор" советского и российского производства. Отметим, что 29 ЗРК "Тор-М1" находятся на вооружении иранской армии и были поставлены в эту страну из РФ.

Естественно, подлинность этих снимков подтвердить невозможно. Однако наличие именно этих материалов и заставило секретаря СНБО Алексея Данилова допустить, что самолет возможно был сбит. По словам господина Данилова, рассматриваются следующие версии причин происшедшего:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе, и ЗРК "Тор";

- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Если предположить, что все приведенные выше фото являются подлинными, то версию об уничтожении самолета зенитной ракетой как раз и можно признать наиболее правдоподобной. Итак, как мы уже выяснили, взрыв внутри лайнера маловероятен. Разрушение двигателя вследствие пожара, как одна из версий причин катастрофы, также вызывает определенные вопросы. Безусловно, отказ двигателя мог привести к падению лайнера. Упав на землю с полными баками топлива, машина могла бы загореться и взорваться, но при этом ее обломки не были бы разбросаны на большом расстоянии, как это заметно на многочисленных фотографиях. Ударившись о землю, самолет просто бы сгорел, оставив обгоревший, изломанный остов, но никак не разбросанные по округе обломки.

Однако в реальности самолет именно развалился в воздухе. То есть, с ним случилось то же самое, что и с малайзийским Boeing МН17, который был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. И, если это не произошло вследствие внутреннего взрыва, значит речь может идти только о внешнем воздействии, например, о попадании зенитной ракеты.

Автор этих строк изучал зенитные ракетные комплексы. Большинство зенитных ракет уничтожают воздушные цели следующим образом - при приближении к объекту на определенное расстояние, приводится в действие боевая часть, которая рассеивает в воздухе рой поражающих элементов, попросту говоря, шрапнели. Она буквально разрывает летательный аппарат в воздухе.

Что это означает? ЗРК "Тор" представляет собой систему дивизионного уровня, которая может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Если система действовала в ручном режиме, значит украинский пассажирский лайнер был сбит намеренно. То есть иранские зенитчики взяли на сопровождение именно эту воздушную цель и произвели пуск ракеты, прекрасно понимая, что обстреливают гражданский самолет. Вероятность ошибки присутствует лишь в том случае, если обслуга перепутала Boeing с каким-нибудь другим летательным аппаратом, случайно оказавшимся в воздухе. Например, беспилотником. Но этот вариант ставит под сомнение квалификацию зенитного расчета, который по радиолокационным данным - скорости и высоте полета цели легко может отличить огромный лайнер от беспилотника.

Работа комплекса в автоматическом режиме предусматривает уничтожение воздушной цели в том случае, если она не ответила на запрос "свой-чужой". Пассажирский лайнер по определению не "чужой", а значит его должны были пропустить. Однако совершенно не исключено, что 8 января 2020 года в небе на Тегераном произошло примерно то же самое, что и 17 августа 2010 года, когда иранские "Торы" сбили собственный истребитель F-4, вошедший в запретную зону над АЭС в Бушере.

Если самолет действительно был уничтожен зенитным огнем, то открытыми остаются два вопроса: зачем иранцам это понадобилось и хватит ли им духу признать свою ошибку, если, конечно, это была ошибка. Возможные ответы на эти вопросы читатель может додумать самостоятельно.