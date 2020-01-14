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Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Синоптики не ждут сенсаций от погоды

Артур Гор вторник, 14 января 2020, 08:59
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Синоптики не ждут сенсаций от погоды Фото: Getty Images

Зима уже вплотную подошла к своему экватору, однако лютых морозов украинцы еще не ощутили. Между тем, синоптики уверяют, что не стоит ожидать значительного понижения температуры в ближайшую неделю. Более того, даже знаменитые крещенские морозы в этом году пройдут под знаком "плюс". Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 14 января, практически по всей стране ожидается облачная, но сухая погода. Только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях пройдут дожди с мокрым снегом.

В этот день теплее всего будет на западе. Температура воздуха днем установится в пределах от 4 до 6 градусов тепла, а ночью будет от 1 тепла до 2 градусов мороза.

Немного прохладнее будет на севере, юге и в центре: днем от 3 до 5 градусов с отметкой "плюс", а после захода солнца столбики термометров покажут от 1 тепла до 2 градусов мороза.

На востоке будет от 2 до 4 градусов выше нуля днем и около 1 градуса мороза ночью.

В среду, 15 января, осадки покинут северо-восток Украины и на всей территории страны установится сухая погода.

Температурная картина изменится только на западе: здесь днем потеплеет до +6-9 градусов, однако ночью температура воздуха упадет до 2-5 градусов мороза.

Аналогичный температурный режим сохранится и в четверг, 16 января, да и ситуация с осадками не поменяется. А вот в пятницу, 17 января, в стране немного похолодает.

На юге, в центре и на севере днем столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла. И ровно такие же показатели, только с отметкой "минус", ожидаются ночью.

На востоке синоптики прогнозируют от 0 до 2 градусов тепла днем и около 2-4 градусов мороза после захода солнца.

На западе в этот день ожидается от 2 до 4 градусов тепла в дневное время суток (на Закарпатье до +5), а ночью столбики термометров покажут 2-5 градусов мороза.

14 января
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15 января
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В субботу, 18 января, температура воздуха упадет еще немного. На севере и в центре днем синоптики прогнозируют от 1 тепла до 1 градуса мороза, а ночью около 1-3 градусов ниже нуля.

На востоке и западе днем будет от 0 до 2 градусов тепла (на Закарпатье до +5), а ночью температура воздуха упадет до 2-5 градусов мороза.

Теплее всего будет на юге Украины: от 1 до 3 тепла в дневное время суток и от 1 до 3 градусов со знаком "минус" после захода солнца. Осадков в этот день в Украине не прогнозируется.

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Аналогичная температурная картина, по прогнозам синоптиков, будет и на Крещение, в воскресенье, 19 января.

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