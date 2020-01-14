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Даже без намеков на зиму: синоптики уточнили прогноз на 14 января

вторник, 14 января 2020, 06:20
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Фото: GoldVoice.club

Во вторник, 14 января, в Украине синоптики прогнозируют весеннюю погоду без осадков.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, на всей Правобережной территории будет солнечно и достаточно тепло. Дневная температура воздуха составит +3...+6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-8 градусов за Цельсием. Холоднее всего будет ночью в Черновицкой области.

На Левобережье Украины прогнозирую облачную погоду. Днем там будет +1...+4 градуса, а ночью - 0-3 градуса ниже нуля.

Осадков 14 января не ожидается. Ветер южно-западный 5-10 м/с.

В Киеве и области термометры днем покажут +3...+5 градусов. Ночью похолодает до -1...+1 градуса. Дождей также не будет.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на то, что в календаре январь, в Украине холоднее не становится, и теплая погода за окном будет стоять и дальше.

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