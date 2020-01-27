Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись

Смертельный коронавирус, который свирепствует в Китае, унося десятки жизней за сутки, до Украины еще не добрался. По крайней мере, "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" заявил, что коронавирус, случай заболевания на который зафиксировали в столице, родом не из Китая. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент и как спастись от "убийцы", напугавшего весь мир.

За минувшие сутки коронавирус в Китае унес 24 жизни, количество инфицированных увеличилось до 2835 человек. Под подозрением на заражение находятся около 3,8 тыс. человек.

На улицах городов, которые затронул карантин, люди ходят только в масках, действуют ограничения на передвижения на авто, не работают развлекательные заведения. Ранее переполненные улицы в Китае пустуют, с полок магазинов буквально сметают овощи, рис и яйца – есть подозрение, что коронавирусом можно заразиться, употребляя мясо и рыбу.

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Как рассказал житель Хуаду, пригорода Гуанчжоу, массовой паники нет, но уклад жизни китайцев очень поменялся. Все рестораны уличной еды закрыты. Везде всем меряют температуру: в метро, при входе в автобус, супермаркет, офисное помещение.

Во многих городах Китая (Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Чжуншань, Дунгуань) местные власти приняли постановление, запрещающее находится в общественных местах без маски.

Ситуация со стремительным распространением коронавируса вызывает беспокойство во многих странах - Франция, Германия и Испания заявили о планах эвакуировать своих граждан из Уханя.

В Украине же начали проверять пассажиров прямых рейсов из Китая в "Борисполе" - они проходят температурный скрининг тела.

"Проверяют абсолютно всех пассажиров - и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто путешествует транзитом. Почему мы ввели такой скрининг только на прямые рейсы из Китая? Потому что такие же проверки работают в других аэропортах мира. Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как уберечься от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины дало советы, как можно уберечься от коронавируса. В первую очередь, советуют часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

Также стоит избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель; при повышенной температуре тела, кашле и затрудненном дыхании - сразу обращаться к врачу; избегать контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с ними.

Категорически запрещено употреблять в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т. п. следует обращаться осторожно.

Первые симптомы опасной болезни

Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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По словам китайских врачей, сначала человек может почувствовать тошноту, потом начнется диарея и проблемы с пищеварением.

Среди других возможных первых признаков заражения - головные боли, учащенное сердцебиение и ощущение стесненности грудной клетки. Повышение температуры и кашель появляются уже на поздних стадиях развития болезни.

Эксперты из больницы Уханьского университета утверждают, что после заражения новым типом коронавирусной пневмонии у пациентов поражаются пищеварительная и нервная системы, возникают проблемы с сердцем и глазами, а также лихорадка, усталость и сухой кашель.

Тем не менее, было выявлено много "нетипичных" случаев при диагностике и лечении новой пневмонии. Во многих клинических случаях у пациентов не было типичных респираторных симптомов, таких как лихорадка и кашель, но отмечались только первые симптомы заболеваний пищеварительной системы. Такие, как слабый аппетит, усталость, раздражительность, тошнота, рвота, диарея и т. д.

Предположительно, коорнавирус 2019-nCoV относится к тому же семейству вирусов, что и коронавирус SARS, вызвавший в 2002 году в Китае эпидемию атипичной пневмонии, от которой скончались около 800 человек.

Есть ли шанс выжить после заражения

Летальность при заражении новым коронавирусом сравнительно низкая, если вспомнить о распространении другого коронавируса в 2002 году. Тогда SARC забрал около 1000 жизней, а при заражении ближневосточным MERSом смертность достигала 30 процентов.

Вирус-возбудитель 2002 года генетически совпадает с новым на 70%. То есть эти вирусы относительно близкие "родственники", но по словам экспертов, если не принять меры, новый коронавирус может убить больше людей.

Китайские медики утверждают, что вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV. Первой пациенткой, поборовшей болезнь, стала 56-летняя женщину в Шанхае. Ее лечили в городской больнице. За последние шесть дней после лечения у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Ее дважды проверяли на наличие вируса прежде, чем выписать.

В Китае также приступили к разработке вакцины от нового коронавируса. Ученым уже удалось выделить штамм вируса, заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Сюй Вэньбо. По его словам, сейчас центр отбирает лекарства, которые эффективно борются с пневмонией, вызванной коронавирусом. Разработка вакцины против нового вируса ведется в России и США.