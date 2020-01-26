Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру

Коронавирус из Китая уже назвали страшной угрозой миру - в 24 провинциях этой страны введен самый высокий уровень опасности в связи с распространением пневмонии, вызванной 2019-nCoV. Число ее жертв продолжает расти - известно о 56 умерших, более 2 тыс. зараженных, состояние части из них оценивают как тяжелое. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент о распространении вируса, состоянии больных и ситуации в зараженных городах.

Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года и началась с рынка морепродуктов, после распространилась на другие части Китая. Вскоре заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Канаде и других странах.

Что происходит в зараженных городах в Китае

Из-за смертельного коронавируса в Китае власти приняли решение закрыть на карантин Ухань, где проживает более 11 млн человек, а также еще 12 городов - перекрыт доступ к железнодорожным вокзалам, отменены рейсы в аэропортах, установлены блокпосты на шоссе, ведущих из городов. Не работают кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения.

Улицы совсем пустые, только изредка появляются авто. Люди ходят в масках и противогазах. Дефицита продуктов в магазинах нет, но на тех же масках пытаются нажиться - цены на них резко взлетели.

Руководство парка развлечений "Диснейленд" в Шанхае объявило о закрытии комплекса в связи с распространением коронавируса. Канадская компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу по всему миру, объявила об отмене представлений на востоке Китая, в частности в провинции Чжэцзян.

Шанхайское метро

В столице КНР Пекине состоялось чрезвычайное заседание Политбюро ЦК КПК, на котором было принято решение об отправке в очаги заражения специальных организационных групп для борьбы с коронавирусом. По словам главы Китая Си Цзиньпина, распространение смертельной пневмонии, вызванной 2019-nCoV, в стране ускоряется. Даже таксисты ездят в защитной одежде.

В Ухане намерены построить еще одну больницу для инфицированных. Медучреждение будет рассчитано на 1,3 тыс. коек, оно будет напоминать больницу, построенную в 2003 году за семь дней в Пекине для больных вирусом атипичной пневмонии. Строительство планируют завершить до февраля.

Француз Валантен Изарн, который находится в Ухане, рассказал российским СМИ, что сильное впечатление на него произвели пустые улицы, напоминающие кадры из постапокалиптического фильма.

"Самое шокирующее - это машины скорой помощи, водители которых одеты как космонавты... Ни сантиметра кожи не видно. Но правда ли это защищает их? Этого никто не может сказать. Когда такая машина проезжает - это производит впечатление. Спрашиваешь себя, на какой мы, вообще, планете. Все это - как будто научно-фантастический фильм", - отметил он.

Мужчина добавил, что в город отправлены 40 военных врачей, а также 405 медицинских работников из Пекина. В Ухане критическая ситуация с масками и дезинфицирующими гелями для рук - их нет ни в одной аптеке. Люди ограничивают себе в еде, опасаясь заразиться - отдают предпочтение рису и лапши. Ходят слухи, что вирус может передаваться через еду, особенно через рыбу и мясо.

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Китайские медицинские работники, которые находятся в самом центре вспышки смертельного коронавируса в Ухане, носят подгузники, пишет Washington Post. По данным издания, причиной этого стала нехватка времени сходить в туалет и неудобная хрупкая защитная форма из матового стекла.

Из-за большой нагрузки врачи в Ухане вынуждены работать сверх нормы. Кроме медперсонала, в больницах не хватает медикаментов, медицинских масок и защитных костюмов.

"Мы знаем, что защитный костюм, который мы носим, может быть последним, который у нас есть, и мы не можем позволить себе что-либо терять", - пишет врач уханьской больницы в китайской социальной сети Weibo.

Многие врачи и медсестры из-за больших нагрузок находятся на грани нервного срыва и страдают от переутомления. В Ухане скончался доктор Цзян Цзицзюнь от сердечного приступа, вызванного постоянными переработками.

Украинец, который находится в Ухане, рассказал об обстановке там сейчас. По его словам, ничего вокруг не работает, по улицам даже запрещено ездить на собственном авто. Если в городе ходить без маски, полиция может арестовать или выписать штраф.

Как убивает коронавирус

Коронавирус опасен тем, что вызывает атипичную пневмонию - шансы умереть от него выше у тех, кто поздно обратился к врачу или имеет проблемы с иммунитетом. Он поражает дыхательные пути, пищеварительную и нервную системы, в том числе сердце, а еще печень, почки и глаза.

Признаками инфекции являются респираторные симптомы, лихорадка, кашель, одышка и затрудненное дыхание. Вспышка напомнила о вирусе Sars, от которого в начале 2000-х годов в десятках стран, преимущественно в Азии, погибли 774 человека. Анализ генетического кода нового вируса показал, что он теснее связан с Sars, чем любой другой коронавирус человека.

В сети появилось якобы видео с больным коронавирусом 2019-nCoV, снятое в городе Ухань в Китае. На кадрах видно, что все тело пациента трясется в страшных судорогах, вызванных лихорадкой. При этом пациент нуждается в том, чтобы его придерживали, поскольку конечности просто подбрасывает в воздух.

Что грозит миру и Украине

В разных странах мира выявлено более 2 тыс. человек, инфицированных коронавирусом. Кроме Китая, вирус обнаружен в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване, Непале, Малайзии, Франции, США и Австралии.

О новом коронавирусе пока что мало информации и предусмотреть количество жертв трудно, но медики прогнозируют примерно такую же смертность, как во время вспышки другого коронавируса 2002 года. Тогда заразились 8 тыс. человек и умерло 775. Вирус-возбудитель 2002 года генетически совпадает с новым на 70%, но если не принять меры, может убить больше людей.

По информации ВОЗ, шансы умереть от вируса 2002 года, в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет - ниже 1%. В возрасте 25-44 лет - до 6%, 44-64 года - до 15%, от 65 лет и старше - выше 55%. Но это не значит, что молодым людям нечего бояться, если у них ослаблен иммунитет - риск смерти возрастает.

В мире уже взялись за разработку вакцины от коронавируса, тем временем пограничники стали усиливать эпидемиологический контроль в аэропортах.

Ученые подтвердили, что коронавирус передается от человека к человеку, но о эпидемиологии на данный момент недостаточно известно, чтобы сделать окончательные выводы. Пока что ВОЗ опубликовала на своем сайте рекомендации, которые помогут сократить риск заражения опасным вирусом.

- Часто мыть руки, используя спиртовые средства для мытья рук или мыло с водой.

- При кашле и чихании нужно прикрыть рот и нос согнутым локтем, платком или салфеткой, после чего их необходимо немедленно выбросить и вымыть руки.

- Избегать тесного контакта с кем-либо, у кого наблюдается жар и кашель.

- Если у вас повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, сразу же обратитесь за медицинской помощью.

- Избегайте прямого незащищенного контакта с животными и поверхностями, которые соприкасаются с ними.

- Следует избегать потребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения, включая мясо, рыбу и молоко.

- Тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом людьми, рекомендуется избегать поездок в течение инкубационного периода, который длиться 14 дней. Кроме того, в этот период лучше быть под наблюдением специалистов.

В Украине в международном аэропорту "Борисполь" вводят усиленные меры безопасности из-за эпидемии атипичной пневмонии, которую вызывает смертельный коронавирус. Отныне всем пассажирам, которые прилетают рейсами из Китая, будут измерять температуру тела. Делать это будут с помощью специальных инфракрасных термометров. В Министерстве здравоохранения Украины оценили риск завоза коронавируса в страну как средний.