Окей, гугл: что будет, если Украина введет налог на Facebook

Верховная Рада может ввести 20%НДС на услуги от компаний-нерезидентов Украины, в частности Google, Facebook, Apple и Netflix. Этот шаг станет дополнительной нагрузкой для украинского мелкого бизнеса, продвигающего рекламу через соцсети, а это, в свою очередь, скажется на его конкурентоспособности. Такое мнение высказал "Апострофу" управляющий партнер Digital Finger Александр Колтунов.

Скорее всего, мировые интернет-гиганты, если и согласятся платить НДС в Украине, то заложат его в стоимость своих услуг. А это плюс 20% к музыке или играм AppStore, услугам сайта бронирования Booking и т.д. Плюс — подорожание размещения рекламы на тех же Facebook, YouTube или в системе Google.

Facebook в Украине никаких налогов не платит. Номинально в Украине у FB есть партнеры-селлеры, которые продают рекламу крупным рекламным агентствам, то есть работают по принципу: украинское юрлицо покупает у украинского юрлица, плюс НДС. Но есть также рекламодатели, как физические лица, так и ФОП, которые, естественно, не платят НДС.

Региональный офис Facebook, который отвечает за Украину, находится в Варшаве. Oн воплощает все планы Facebook и открывать еще один офис в нашей стране нет особого смысла, поскольку выполнять физическую функцию приёма денег – могут и селлеры-партнеры. Даже если офис и откроют, то налог, который будет взиматься с компании в виде 20% НДС, ляжет на клиента. То есть если раньше товар стоил 1 гривну, то теперь будет добавляться 20 копеек. При этом я сомневаюсь, что ФБ из своей прибыли заплатит хотя бы 1%, не говоря уже о 20%.

Единственный официальный представитель Apple (по технике) в СНГ – Asbis, находится в Беларуси. Не понятно, как будет взиматься налог на покупку цифровой продукции Apple. На данный момент все платежи идут напрямую в Apple, через подписку с пользователей за тот или иной сервис, будь то Apple music или что-то другое. Все сервисы от этой компании покупаются напрямую в США. Непонятно, как чисто технически будет реализована данная опция. Может, украинским банкам дадут разнарядку, и они будут стопорить платеж клиента, дополнительно списывать с его счета 20% и потом отправлять? Ну, а заблокировать сервер компании еще никому не удавалось.

Что касается Netflix, Booking и других сервисов, то эти компании ничего не производят в Украине. Почему они должны платить налоги?

Google уже платит НДС в Украине с рекламы. Все крупные рекламодатели и топ-рекламные агентства работают напрямую с ООО Google-Украина. Если же кто-то захочет дополнительно с них что-то получать, то легко вспомнить пример, когда во Франции попытались заставить эту компанию платить 3% с оборота. Дональд Трамп "ударил кулаком по столу", пригрозив обложить французские товары 100% пошлиной в США, и все об этой инициативе забыли.

Если говорить о мелком бизнесе, который продает свои товары через E-commerse – электронную коммерцию на различного рода площадках, используя в большинстве своём сервисы Google & Facebook - то давайте представим, что вы продаете носочки с флагом Украины за $4 и есть еще продавец из Болгарии, который продает носочки с флагом своей страны тоже за $4. Из-за введения дополнительного налога, ваши носочки будут стоить $4+20% - и вы станете менее конкурентоспособными или, как минимум, будете меньше зарабатывать, а значит у вас будет меньше средств на развитие.

В данный момент физические лица или ФОП не платят НДС за все эти сервисы.

Такое ощущение, что украинской власти нужно было на чем-то попиариться, вот они и выбрали тему. Но складывается впечатление, что они не знают, о чем говорят. В Украине есть же целое Министерство диджитализации. Для того, чтобы поднимать такие темы, как введение дополнительных налогов, надо было сначала изучить вопрос, создать привлекательные условия для прихода глобальных компаний на рынок, чтобы они открыли офисы, создали рабочие места, завели инвестиции. В качестве примера, можно назвать Беларусь, где сначала создали свои технопарки, свою "силиконовую долину", а потом уже начали брать НДС с Facebook.