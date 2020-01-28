В "Слуге народа" хотят обложить налогами соцсети и популярные онлайн-сервисы: что происходит

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев подал в Раду законопроект, которым предполагается налогом на добавочную стоимость онлайн-сервисов и соцсетей.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается ввести налог на добавочную стоимость для всех поставщиков электронных услуг. Согласно законопроекту, это касается сервисов поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов, сервисов поставки видео по запросу, игр, азартных игры, включая поставки услуг по участию в таких играх, сервисов для доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам, сервисов облачного хранения данных и других.

Таким образом, в случае принятия законопроекта налогом будут обложены такие компании как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и многие другие.

Как сообщал "Апостроф", в Украине откладывается введение крупных штрафов и конфискаций для владельцев нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией.