RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 января

08:23
Доллар дорожает: Нацбанк обновил курс валют на 28 января

27 января

11:31
Квартиры в Киеве и пригороде существенно подорожают из-за новых ГСН: что происходит
08:24
Гривна укрепляется: НБУ обновил курс валют на 27 января
05:05
Если трудовая книжка утеряна: украинцам объяснили, как выйти на пенсию

26 января

16:34
Нацбанк запустит в оборот 200 грн нового образца: главные отличия, фото и видео
14:30
Что будет с курсом доллара: аналитики дали прогноз на следующую неделю
08:30
Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет, а кто - в 65: детальное разъяснение для украинцев

24 января

20:41
Повышение пенсионного возраста: Конституционный суд принял важное решение
14:21
Глава "Нафтогаза" подколол журналистку насчет своей огромной зарплаты: видео
14:04
Можно получить еще столько же: в Украине рассказали, куда лучше деть выплаченные Россией миллиарды
10:07
Тариф на газ в Украине вырос: почему пришли две платежки
09:56
В Украине хотят ввести финансовый паспорт: для чего он нужен
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Слуге народа" хотят обложить налогами соцсети и популярные онлайн-сервисы: что происходит

вторник, 28 января 2020, 11:12
переглянути новину українською

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев подал в Раду законопроект, которым предполагается налогом на добавочную стоимость онлайн-сервисов и соцсетей.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается ввести налог на добавочную стоимость для всех поставщиков электронных услуг. Согласно законопроекту, это касается сервисов поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов, сервисов поставки видео по запросу, игр, азартных игры, включая поставки услуг по участию в таких играх, сервисов для доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам, сервисов облачного хранения данных и других.

Таким образом, в случае принятия законопроекта налогом будут обложены такие компании как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и многие другие.

Как сообщал "Апостроф", в Украине откладывается введение крупных штрафов и конфискаций для владельцев нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: