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Полтысячи жертв и "ад" на лайнере: как коронавирус из Китая продолжает убивать

В Китае начали испытывать лекарства от коронавируса, но о прорыве говорить пока рано.

четверг, 6 февраля 2020, 12:00
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В Китае начали испытывать лекарства от коронавируса, но о прорыве говорить пока рано. Фото: Telegram

Смертельный коронавирус из Китая, вспышка которого кардинально перевернула жизнь людей, проживающих в зоне заражения, продолжает убивать. Заболевание зафиксировано уже в 23 странах, хотя эпицентр находится в китайском городе Ухань. Число умерших от опасной болезни достигло 565 человек, заражены более 28 тыс. "Апостроф" рассказывает все, что известно о коронавирусе на данный момент, лекарствах от него и мерах профилактики.

По состоянию на 6 февраля новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России. В Украине пока не зафиксировано случаев заболеваний, вызванных коронавирусом.

Несмотря на то, что за последние сутки от болезни умерли 73 человека, Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение китайского коронавируса не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о пандемии.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, от коронавируса удалось вылечиться 1 124 людям. 80% заболевших и умерших - жители провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса. Другие смертельные случаи были зафиксированы в городе Тяньцзине, северо-восточной провинции Хэйлунцзян и провинции Гуйчжоу на юго-западе.

Что происходит сейчас в Китае

В Китае продолжают бороться с распространением смертельного коронавируса - улицы постоянно дезинфицируют, а аптеки полностью закрывают полиэтиленом. В зонах заражения введен режим карантина, установлены блокпосты, не работают развлекательные заведения.

Так выглядит аптека во время эпидемии:

Критическая ситуация сложилась с масками и другими медицинскими средствами, их не хватает, даже врачам. Некоторые одевают плащи и используют одноразовые мешки для мусора в качестве бахил.

Люди вместо масок уже начали использовать бутылки от воды и фрукты.

Временная больница в китайском городе Ухань, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса, начала принимать первых пациентов. Она рассчитана на 1 тыс. мест. Строительство началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

В больнице будут работать прибывшие в Ухань специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая. Вторая больница, также расположенная в Ухане, как ожидается, начнет работу 6 февраля.

Вспышка коронавируса на лайнере вблизи Японии

На круизном лайнере Diamond Princess с 3 711 пассажирами на борту началась вспышка коронавируса, судно изолировали. Сначала у 80-летнего пассажира, который находился на лайнере в прошлом месяце и сошел с лайнера в Гонконге, подтвердился случай инфицирования китайским коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Далее стало известно, что число зараженных возросло до 20 человек.

Пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на Diamond Princess минимум 14 дней. Среди пассажиров и членов экипажа было произведено более 200 заборов проб на наличие вируса.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что на борту круизного лайнера находятся 25 украинцев. Сейчас Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне.

Как уберечься от коронавируса и что о нем нужно знать

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Главными симптомами нового коронавируса являются чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и/или боль в горле.

По данным немецких ученых, коронавирус нового типа размножается в носоглотке и пищеварительном тракте у заразившихся людей со слабыми симптомами вне зависимости от того, поразил ли он легкие. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями.

Чтобы снизить риск заражения на коронавирус, медики советуют поддерживать чистоту рук и поверхностей, стараться не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час) и носить с собой дезинфицирующее средство для рук.

Особенно осторожными нужно быть в людных местах, аэропортах и общественном транспорте. Желательно носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при чихании и кашле. Нельзя есть еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды.

Эксперты FlyHealthy составили советы, как уберечься от заражения новым штаммом коронавируса на борту самолета. Они основывались на исследованиях о родственном коронавирусе SARS, который появился в Китае в 2003 году и также передавался респираторным путем.

Ученые отмечают, что выбор сиденья у окна и пребывание на месте во время полета снижает вероятность контакта с инфицированным пассажиром. Лишь 43% пассажиров, которые сидят у окна, перемещаются по салону самолета.

Они имеют гораздо меньше тесных контактов, чем люди на других сиденьях. В среднем это было 12 контактов. У пассажиров же на среднем сиденье их было 58, на проходном - 64.

При этом Ховард Вайс, профессор Университета Пенсильвании, отмечает, что даже если человек сидит не у окна, то вероятность заражения остается низкой, поскольку контакты на борту зачастую являются краткими.

Риск заражения увеличивается, если больной человек является членом экипажа. Поскольку бортпроводники проводят намного больше времени, прогуливаясь по салону и общаясь с пассажирами, они с большей вероятностью будут иметь более длительные близкие контакты.

Эксперты говорят, что пока не хватает информации об устойчивости коронавируса во внешней среде. Однако есть свидетельства, что коронавирусы могут выживать на поверхности дольше, чем другие болезни, - примерно от трех до 12 часов.

Тем временем, Китай начал испытания препарата для лечения коронавируса. Remdesivir будут испытывать на 453 тяжелобольных пациентах и 308 с менее тяжелыми симптомами, но быстрых результатов не обещают.

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