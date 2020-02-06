Коронавирус убил больше 500 человек: страшные цифры и видео из Китая

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса выросло до 564 человек, за сутки еще 74 человека умерли.

Об этом сообщает прес-служба ВООЗ.

По состоянию на утро 6 февраля, подтверждены 3694 новых случая заболевания. Выздоровели и покинули больницы 1153 человека.Заражены на данный момент 28 018 человек. С подозрением на наличие вируса — 24702 человека.

В то же время, во Всемирной организации охраны здоровья отчитались, что для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса потребуется $675 миллионов.

"Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с 2019-nCoV, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Также, по сообщениям СМИ, Институт вирусологии в китайском городе Ухань подал патент на лекарство Ремдизивир, созданное американской биотехнологической компанией Gilead Sciences еще в 2016 году.

Медики уверяют, что это средство вместе с еще одним препаратом помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщал "Апостроф", эпидемия коронавируса в Китае может обернуться для мировой экономики ударом большим, чем кризис 12-летней давности.