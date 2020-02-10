Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

Смертельный коронавирус из Китая, который унес уже 910 жизней, продолжает наводить ужас на весь мир. Не обошлось без происшествий и в Японии - тысячи туристов оказались заблокированы на круизном лайнере в порту Иокогамы. Судно поместили на карантин после того, как выяснилось, что один из его пассажиров был заражен коронавирусом. Вскоре число подхвативших опасную болезнь стремительно выросло. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации на Diamond Princess.

Круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находились около 3 700 человек из 50 стран мира, в том числе Украины, вышел из японского порта Иокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Его решили поместить на карантин после того, как выяснилось: у сошедшего с лайнера полторы недели назад 80-летнего пассажира подтвердился диагноз коронавирус 2019-nCoV.

Изначально пассажирам объявили, что стоянка займет минимум 24 часа, но медики работали на судне всю ночь. За первые сутки семь человек пожаловались на плохое самочувствие. Властями Японии было принято решение объявить на судне двухнедельный карантин до 19 февраля, чтобы избежать распространения коронавируса.

Вскоре медики установили, что на круизном лайнере есть 600 пассажиров, которым для лечения либо профилактики каких-то заболеваний требуется принимать лекарства на регулярной основе. В то же время число заразившихся новым китайским коронавирусом пассажиров и членов экипажа судна достигло 130. Проведенные исследования показали 60 новых случаев заражения.

Cреди заразившихся коронавирусом есть украинец. По данным издания Nhk, это 20-летний член экипажа судна. Он размещен в больнице, состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. В ближайшие 14 дней мужчина будет под наблюдением медиков. Всего на лайнере находится 25 граждан Украины. Все они - члены экипажа.

Стоит отметить, что лайнер Diamond Princess был спущен на воду в 2004 году. На его борту - несколько ресторанов и баров, спа-салон, пять бассейнов, фитнес-центр, теннисный корт, мини-поле для гольфа, ночной клуб и казино. Впрочем, его пассажиры сейчас не могут пользоваться никакими услугами - им запрещено покидать свои каюты.

Чтобы скрасить досуг туристов, которые оказались в опасной "ловушке" на корабле из-за смертельного коронавируса, им разрешили воспользоваться дополнительными услугами - добавили 8 ТВ-каналов в просмотр и 80 фильмов на разных языках. Кроме того, в каюты приносят головоломки и пазлы. Выходить на свежий воздух можно только с разрешения сотрудников японского Минздрава.

Прогулки по палубе разрешены только тем, у кого нет окон в каютах, однако без масок не обойтись. Медики требуют от туристов держать дистанцию друг от друга и по возвращению в номер вымыть руки. Иногда к судну пытаются приблизиться журналисты, чтобы пообщаться с его пассажирами.

На лайнере доступен Wi-Fi, который и спасает туристов от скуки. Они только так могут общаться между собой, если находятся в разных каютах. Особенно популярны посты о еде. На вирус пассажиров тестируют выборочно - при наличии симптомов и контактов с ранее зараженными.

Первые симптомы коронавируса

Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание. По словам китайских врачей, сначала человек может почувствовать тошноту, потом начнется диарея и проблемы с пищеварением.

Среди других возможных первых признаков заражения - головные боли, учащенное сердцебиение и ощущение стесненности грудной клетки. Повышение температуры и кашель появляются уже на поздних стадиях развития болезни.

Эксперты из больницы Уханьского университета утверждают, что после заражения новым типом коронавирусной пневмонии у пациентов поражаются пищеварительная и нервная системы, возникают проблемы с сердцем и глазами, а также лихорадка, усталость и сухой кашель.

Тем не менее, было выявлено много "нетипичных" случаев при диагностике и лечении новой пневмонии. Во многих клинических случаях у пациентов не было типичных респираторных симптомов, таких как лихорадка и кашель, но отмечались только первые симптомы заболеваний пищеварительной системы. Такие, как слабый аппетит, усталость, раздражительность, тошнота, рвота, диарея и т. д.

Предположительно, коорнавирус 2019-nCoV относится к тому же семейству вирусов, что и коронавирус SARS, вызвавший в 2002 году в Китае эпидемию атипичной пневмонии, от которой скончались около 800 человек.

Как уберечься от коронавируса и что о нем нужно знать

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Главными симптомами нового коронавируса являются чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и/или боль в горле.

По данным немецких ученых, коронавирус нового типа размножается в носоглотке и пищеварительном тракте у заразившихся людей со слабыми симптомами вне зависимости от того, поразил ли он легкие. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями.

Чтобы снизить риск заражения на коронавирус, медики советуют поддерживать чистоту рук и поверхностей, стараться не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час) и носить с собой дезинфицирующее средство для рук.

Особенно осторожными нужно быть в людных местах, аэропортах и общественном транспорте. Желательно носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при чихании и кашле. Нельзя есть еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды.