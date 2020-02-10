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Число погибших приближается к тысяче: страшные данные о жертвах коронавируса в Китае

понедельник, 10 февраля 2020, 06:44
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Фото: dw.com

Жертвами смертельного коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого началась в конце декабря минувшего года в Китае, стали 910 человек.

Об этом свидетельствует карта распространения заболевания от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За последние сутки количество погибших увеличилось на 99. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 40 533 человека. При этом вылечить удалось лишь 3 308.

Стоит отметить, что ранее в США подтвердили первый случай смерти американца от коронавируса. 60-летний мужчина находился в Ухане, эпицентре вспышки 2019-nCoV.

Кроме того, на лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, первый украинец заразился коронавирусом.

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