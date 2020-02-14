Субсидии и льготы по-новому: как ускорить социальные выплаты украинцам, живущим в селах

Минсоцполитики решило существенно упростить для простых украинцев в регионах доступ к социальным услугам. Как уверяют в министерстве, теперь украинцам не нужно будет ждать несколько недель, например, с решением вопросов начисления субсидии, помощи при рождении ребенка или адресной выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Решения о предоставлении соцуслуг будут приниматься в считанные дни. Ну, по крайней мере, так обещают. И все благодаря диджитализации. Что придумали чиновники, и как будет разрушен бюрократический Вавилон, разбирался "Апостроф".

Как это работает

Стандартная ситуация для жителей многих сел и поселков Украины: для получения социальной услуги необходимо собрать целую кипу документов и отправиться с ней в путешествие за несколько десятков километров от дома - в управление социальной защиты, которое обычно находится в райцентре. Забыли какую-то справку? Что ж, приходится возвращаться домой и снова тащиться в район. Как итог: море потраченного времени, сил и нервов.

"Хватит это терпеть!" - вероятно, решили в Минсоцполитики.

"Своевременность предоставления социальной помощи является сверхважной во избежание попадания детей в интернаты, распада семей, накопления долгов за коммунальные услуги. Но если за услугой необходимо по несколько раз ехать за десятки километров с кипой документов – тогда ее трудно назвать доступной", - отмечала министр соцполитики Юлия Соколовская.

Как раз для того, чтобы сделать услуги доступными, в министерстве разработали специальный компьютерный софт под названием "Социальная община", который призван сделать жизнь украинцев проще.

Подать документы для получения соцуслуги теперь можно будет прямо в своей объединенной территориальной общине, без изнурительных поездок в район. Как это работает?

"В 2016 году мы создали центр предоставления административных услуг, - рассказывает "Апострофу" замглавы Белозерской общины Ирина Грищенко. – В этом центре работают сотрудники из отдела соцзащиты исполкома. Они и принимают документы от населения. Раньше, собрав документы, они везли их в управление труда и соцзащиты в район. Но теперь, когда заработала программа "Социальная община", наши сотрудники сканируют документы в этой программе, вводят все данные, скрепляют электронными печатями и отправляют в районное управление труда и соцзащиты. Там у сотрудников установлена такая же программа, через нее они принимают документы от нашей общины, а после присылают квитанции о том, что такая-то социальная льгота начислена".

Правда, в общине признаются, что за документальными подтверждениями о начислении помощи все равно приходится ездить в район. Но это уже проблемы чиновников, а не простых украинцев. От соискателей государственной помощи требуется только одно – прийти в свою общину или даже в старостат, и подать документы. Вот и все.

От соискателей государственной помощи требуется только одно – прийти в свою общину и подать документыФото: Getty images

Что и говорить. Такая система коммуникации с государством более чем удобна и оперативна.

В Минсоцполитики уверяют, что посредством программы "Социальная община" украинцы смогут получить почти 70 видов социальных услуг: помощь при рождении ребенка, помощь при беременности и родам, субсидии, выплаты переселенцам и еще много других.

Кроме того, таким образом создается база получателей социальной помощи, что позволяет чиновникам более качественно предоставлять услуги.

"Мы можем мониторить виды социальной помощи. Мы знаем, что нашим людям нужно. И если видим, что человек оказался в сложной жизненной ситуации, моментально направляем к нему своего специалиста по социальной работе. То есть не ходим по домам по селу, как специалисты по социальной работе должны это делать, а выявляем такие семьи более эффективно", - добавила Ирина Грищенко.

Как подключиться

Чтобы ноу-хау от Минсоца заработало в конкретной общине, ее членам необходимо обратиться к сельскому, поселковому или городскому голове и потребовать подать электронную заявку на подключение к программе "Социальная община". Вот здесь: socgromada.ioc.gov.ua. После обработки заявки, на официальную почту общины придет типовой договор на предоставление услуг, а также инструкции по подключению к сервису.

В 2019 году проект "Социальная община" был пилотным. Его тестировали в 40 общинах 19 областей Украины. Но уже с этого года его планируют масштабировать по всей территории страны. Только с начала 2020 года уже 71 община присоединилась к программе "Социальная община", и еще 60 общин планируют это сделать.

Правда, на первом этапе такой диджитализации чиновникам придется попотеть, ведь все данные соискателей льгот вводятся в базу данных программы вручную.

"Был случай, 8 детей было в семье. Минут 40-45 работник вводит данные, чтобы не ошибиться, все перечитывает. Но когда мы заполним эту базу, будет все гораздо проще", - резюмировала Ирина Грищенко.