RU  UA  EN

понедельник, 6 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 января

17:08
Социолог сделала интересное замечание про "батьку" Зеленского
16:50
Рождество Христово 2020: лучшие колядки для взрослых
15:59
Появились фото прощания под Запорожьем с маленькими детьми, погибшими при пожаре
15:52
Золотой глобус-2020: самые причудливые наряды звезд, о которых будут говорить всю неделю
15:39
В Украине вводят новый механизм соцпомощи
15:01
Красивые поздравления с наступающим Рождеством Христовым: стихи и проза
14:59
С российским военным кораблем произошло ЧП у побережья Турции: видео
14:31
Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления самой вкусной кутьи: все дело в необычном ингредиенте
14:29
Названа фамилия второго бойца ВСУ, погибшего на Донбассе: фото героя
14:25
Под Москвой нашли мертвыми сотрудника "Роскосмоса" и его брата
13:36
Под Черкассами ребенок погиб под колесами авто: фото ДТП и фамилия водителя
13:08
Олег Винник и Александр Пономарев перепели знаменитую колядку: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине вводят новый механизм соцпомощи

понедельник, 06 января 2020, 15:39
переглянути новину українською

Кабинет министров Украины вводит новый механизм социальной помощи для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом 6 января сообщили на Правительственном портале.

"Для помощи таким семьям, Правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, правительство кардинально изменило подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас особый акцент будет сделан на предотвращении попадания граждан Украины в такие ситуации.

В частности, планируется увеличить число специалистов социальной сферы и внедрить принцип "деньги ходят за человеком". При таком принципе начисление средств будет происходить напрямую. Кроме того, правительство заявило о новом механизме социальных выплат, который будет предусматривать переход от субвенции в программу по всем выплатам.

Напомним, что отсутствие денег в государственном бюджете Украины к концу 2019 года может обернуться серьезными проблемами и замедлить экономический рост в будущем.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: