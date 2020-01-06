В Украине вводят новый механизм соцпомощи

Кабинет министров Украины вводит новый механизм социальной помощи для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом 6 января сообщили на Правительственном портале.

"Для помощи таким семьям, Правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, правительство кардинально изменило подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас особый акцент будет сделан на предотвращении попадания граждан Украины в такие ситуации.

В частности, планируется увеличить число специалистов социальной сферы и внедрить принцип "деньги ходят за человеком". При таком принципе начисление средств будет происходить напрямую. Кроме того, правительство заявило о новом механизме социальных выплат, который будет предусматривать переход от субвенции в программу по всем выплатам.

Напомним, что отсутствие денег в государственном бюджете Украины к концу 2019 года может обернуться серьезными проблемами и замедлить экономический рост в будущем.