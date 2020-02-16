Россия пополняет списки на обмен? Что известно о захвате украинских рыбаков на Азове

В субботу, 15 февраля, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Азовском море лодку с четырьмя гражданами Украины, обвинив их в браконьерстве. Украинцев сразу же доставили в Керчь, где на следующий день избрали меру пресечения - арест на 10 суток. Какая судьба их ждет дальше и не пополняет ли Россия таким образом обменные списки - пока что остается вопросом. "Апостроф" рассказывает все, что известно об инциденте и судьбе задержанных.

После задержания украинских моряков в западной части Азовского моря российские силовики заявили, что капитан судна якобы не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также орудие лова - ставная сеть.

Сотрудники ФСБ утверждают, что документы на право добычи водных биологических ресурсов у задержанных отсутствовали, в связи с чем команда корабля была задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

Вскоре российские силовики обнародовали видео допроса украинских моряков. На кадрах можно увидеть капитана украинского катера, который рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.

"По документам, собственник - человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли в море из села Райновка Приморского района (Запорожская область, - "Апостроф") составом четыре человека", - сказал он.

Мужчина добавил, что камбалу ловили сетями. В разговоре с сотрудниками ФСБ он признал факт незаконного вылова и сообщил, что претензий к российским пограничникам не имеет.

По данным нардепа от "Слуги народа" Павла Мельника, ФСБ задержала Сергея Гога, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.

"На фото и видео допроса, обнародованном в СМИ, именно Максим Терехов. Это можно утверждать наверняка. (На фото Максим с семьей). На черно-белом фото - Василий Тюркеджи. Сейчас информация о рыбаках уточняется", - написал он на своей странице в Facebook и опубликовал снимки.

Что говорят оккупанты о судьбе рыбаков

В воскресенье, 16 февраля, суд в оккупированном Россией Крыму постановил арестовать на 10 суток захваченных украинских рыбаков. Их обвиняют в неповиновении "законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности" (ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ). Кроме того, оккупанты начали уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Оккупационный "уполномоченный по правам человека в Крыму" Лариса Опанасюк рассказала, что жалоб от задержанных украинских рыбаков якобы не поступало, в данный момент продолжается разбирательство.

Реакция Украины

По факту захвата украинских рыбаков в Азовском море полиция АР Крым и Севастополя открыла уголовное производство по статьям 146 (похищение) и 278 (угон плавсредства), заявила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко.

В свою очередь, пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.