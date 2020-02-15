Российские силовики захватили украинских рыбаков на Азове: что известно

Российские силовики задержали судно с четырьмя украинскими рыбаками на борту, якобы без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря,

Об этом сообщила пресс-служба "пограничного управления ФСБ России по Крыму".

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщают местные СМИ, четверо человек на лодке вышли на лов рыбы. Вернуться должны были вчера, 14 февраля, вечером. Но не вернулись. Позже один из рыбаков связался с родственниками и сообщил, что плавсредство задержали пограничники РФ. Якобы за то, что лодка зашла в территориальные воды РФ.

Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для разбирательства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились яркие фото военных учений украинских военных под руководством командующего операции Объединенных сил.