Землекопы, поджигатели и насильники в украинской армии: как боевики запугивают жителей Донбасса

В то время, как в украинском обществе идут горячие дискуссии о путях разрешения военного конфликта на Донбассе, пропагандисты ОРДЛО и России продолжают ожесточенно бомбардировать умы украинцев в оккупации отборными фейками. При этом, из месяца в месяц фейковые новости и сюжеты становятся все более невероятными и креативными. Что появилось в обновленном меню пропагандистов, изучал "Апостроф".

Закуска "Вербовочная"

Истории о том, как плохо живется украинским военным, уже давно стали отдельным жанром пропагандисткой кухни боевиков. Впрочем, рассказами о пьянстве, случаях дезертирства и "убийствах за разговоры на русском языке" никого уже не удивишь. Вот и приходится оккупантам всячески изгаляться.

В частности, по версии боевиков, украинские "каратели" уже не просто воруют у своей же армии (топливо, оружие, боеприпасы), а "толкают" на сторону даже помощь США. При этом, "каратели", конечно же, глупы настолько, что пытаются продавать технологическую помощь штатов на платформах бесплатных объявлений в сети, особо не заморачиваясь.

"В ходе спецопераций СБУ задержаны офицер штаба 58-й отдельной мотопехотной бригады, который пытался сбыть тепловизионный прибор Archer, поступивший в рамках помощи из США и сержант 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, который хотел продать беспилотный летательный аппарат типа "Фантом", - пишут сепаратистские СМИ.

Впрочем, в таких подработках, как уверяют пропагандисты, для "карателей" нет ничего необычного. Ведь идти служить в ВСУ уже никто не хочет. Дело доходит до того, что "на Украине" приходится обманом затаскивать рекрутов в ряды армии. Схема, по версии боевиков, выглядит так: в центрах занятости на свободной части Донбасса парням призывного возраста предлагают поступить на престижную работу в Госпогранслужбу. И когда дело с трудоустройством практически решено, рекруту вдруг сообщают, что в погранслужбе, как оказывается, мест нет, но есть полно мест на контракте в ВСУ. Поэтому нужно сначала пару лет послужить в ВСУ, а потом обязательно переведут в пограничники.

ПризывникиФото: unian

"Это делается исключительно для восполнения нехватки боевиков в рядах ВСУ", - уверяют сепаратисты.

Основное блюдо: "Каратель в огне"

Но пропагандистам мало только лишь рассказывать о плачевном состоянии дел в украинской армии. Важно вызывать эмоции, и чем сильнее эти эмоции, тем лучше.

Так, по версии боевиков, "беспримерный случай дедовщины" произошел в 92-й бригаде ВСУ. Трое "боевиков", напившись до бессознательного состояния, решили преподать урок салаге. Нет, его не заставляли делать марш-бросок с полной выкладкой или отжиматься в противогазе, а просто, пока он спал, облили салагу спиртом… и подожгли.

"Объяснив впоследствии это желанием проверить его готовность и умение действовать в случае пожара", - пишут пропагандисты.

Естественно, что после такого, "ученик" попал в госпиталь с ожогами, но боевики уверяют, что своих "мучителей" ему приказали не сдавать, а вместо этого признаться в "личной неосторожности".

А пока одни "каратели" разбрасываются спиртом, другим приходится страдать на передовых позициях без самого необходимого – воды. Боевики уверяют, что система поставок продовольствия в ВСУ налажена из рук вон плохо. Поэтому для того, чтобы добыть хоть какой-то воды и приготовить похлебку из русскоговорящих младенцев, "карателям" приходится рыть ямы и искать подземные воды.

Кстати, тушенка и сухпайки в ВСУ давно просроченные, а русскоговорящих младенцев на всех не хватает, поэтому "каратели" частенько практикуют так называемые продуктовые рейды: когда группа заходит в мирный поселок и просто забирает еду у мирных жителей.

Десерт "Групповое изнасилование"

Ну и, конечно же, время от времени, пропагандистам ОРДЛО приходится выдумывать совсем уж невероятные фейки, чтобы поддерживать уровень возмущения и не терять профессиональных навыков.

На этот раз отличился представитель так называемой народной милиции ДНР Ринат Айгистов, который рассказал, что на самом то деле протесты в Гонконге устраивали боевики полка "Азов". Заказ на дестабилизацию якобы поступил от госдепа США. Так что не исключено, что Майк Помпео и Андрей Билецкий ведут тайные переговоры.

Протесты в ГонконгеФото: Getty images

Но дальше – больше. Вероятно, в Гонконге "каратели" "Азова" подхватили опасный вирус или привезли его с собой, так как под Мариуполь, по данным фейковой разведки ДНР, конечно же, прибыл десант из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention). А в этом центре, как известно каждому в ДНР, занимаются разработкой опасных инфекционных заболеваний, в том числе, сибирской язвы. Все это, понятное дело, осуществляется в интересах Минобороны США.

Бывает и так, что время от времени, руку помощи пропагандистам ОРДЛО протягивают коллеги из России. На этот раз подсобили коллеги с канала НТВ, которые нашли некую Юлию Просолову, якобы жительницу Донецка. Просолова, как уверяют пропагандисты, провела 688 дней в плену СБУ и прошла "все круги ада".

В подвалах СБУ у Просоловой был полный джентельменский набор: избиение плетками, групповые изнасилования 11 дней подряд, черный мешок на голове, похороны заживо. Все дело в том, что "каратели" пытались заставить Просолову взять на себя вину за подрыв авто полковника СБУ Александра Хараберюша в марте 2017 года в Мариуполе.

"Громкое убийство мариупольского палача надо было срочно раскрыть. Киллером назначили Юлю Просолову и заставили наизусть выучить сценарий, написанный ее же кровью", - наводят ужас телевизионщики.

Примечательно, что в сюжете Просолову нарочито называют пленницей экс-президента Петра Порошенко, подводя зрителей к выводу, что в общем то сам Порошенко и давал санкцию на истязание женщины, а, возможно, лично пытал в подвалах СБУ. А что же до действующего президента Владимира Зеленского, то здесь вывод пропагандистов настолько же очевиден: Зеленский не лучше Порошенко, ведь дал приказ замалчивать "ужасное преступление".