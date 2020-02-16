Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании

Президент Владимир Зеленский, 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина поддерживает идею патрулирования границы с Россией на Донбассе совместно с представителями "ЛНР" и "ДНР", а также ОБСЕ. Оно будет вестись во время подготовки к местным выборам на Донбассе. По мнению Зеленского, присутствие в этих патрулях украинцев могло бы помочь обеспечить законность во время избирательного процесса. Идея подается, как достижение, потому что Минские соглашения в существующей редакции предполагают передачу границы под контроль Киева только после завершения политического урегулирования конфликта на Донбассе и безо всякого совместного патрулирования. Однако то, что президент сейчас считает "перемогой", на деле может обернуться для Украины тяжелейшими проблемами.

О готовности к совместному патрулированию границы с Россией на Донбассе, президент Владимир Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности. "Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил президент. По его словам, этот вопрос поднимался им на "нормандской встрече" 9 декабря 2019 года, а сейчас он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Другими словами, господин Зеленский предлагает во время подготовки к местным выборам обеспечить патрулирование неконтролируемого участка государственной границы в Донецкой и Луганской области украинскими пограничниками, представителями ОБСЕ и боевиками "ЛНР" и "ДНР". Нынешняя редакция Минских соглашений (кстати, 15 февраля исполняется ровно 5 лет со дня вступления их в силу) такого варианта не предусматривает.

А предусматривают они определенную последовательность действий, выписанную в 13 пунктах. Нас интересует пункт 5, в котором предусматривается "принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте", а также пункт 9, согласно которому восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования". Политическое урегулирование включает местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству и конституционную реформу. А конституционная реформа предполагает широкую децентрализацию, с приданием оккупированным районам Донбасса особого статуса.

Такая последовательность выполнения Минска не устраивала Киев, потому что передача контроля над границей после выборов означала, что они пройдут под контролем пророссийских боевиков. То есть превращались бы в полную профанацию. Обойти эту проблему в рамках Минских соглашений Владимир Зеленский, видимо, и предложил путем организации совместных патрулирований. Эта идея подается, как достижение. А вдруг получится продавить то, чего раньше не было - запустить украинских пограничников на границу до местных выборов, чтобы Киев мог хоть что-то контролировать и получить хоть какие-то гарантии того, что граница потом перейдет под контроль полностью.

Идея совместного патрулирования когда-то была реализована в хорватском городе Вуковар, в рамках урегулирования конфликта в Хорватии. В 1991 году во время гражданской войны в Югославии город Вуковар стал ареной ожесточенного сражения между боровшимися за независимость хорватами и подразделениями Югославской народной армии (ЮНА). После трехмесячной осады солдаты ЮНА взяли Вуковар, практически разрушив город. В течение 18-21 ноября 1991 года военнослужащие ЮНА и сербские добровольцы устроили так называемую Вуковарскую резню - массовую казнь хорватских военнопленных на территории местного госпиталя.

Несколькими годами позже, после ликвидации хорватской армией сепаратистского анклава Сербская Краина, началась мирная реинтеграция Вуковара в состав Хорватии. В рамках этих процессов Хорватия провела амнистию для участников боевых действий (прослеживается параллель с п.5 Минских соглашений), а также была организована так называемая переходная полиция, в которой сербы и хорваты служили на паритетных началах. Они-то и организовали совместное патрулирование улиц города. Интересно, что в переходной полиции должны были служить люди, не принимавшие участие в боевых действиях.

Мирное возвращение Вуковара следует считать успешным, но кровавые события 1990-х там никто не забыл. Известен, например, инцидент 2013 года, когда хорватские жители Вуковара в знак протеста сбивали со стен зданий таблички на сербском языке.

Хорватский опыт военной ликвидации сепаратистских образований, а также мирной их реинтеграции, безусловно, полезен для Украины. Но повторить его полностью вряд ли удастся из-за различных исходных данных. Стремление Владимира Зеленского принести в Украину мир, безусловно, нужно приветствовать. Но он выбирает для этого странные пути. Во всяком случае, идея с совместным патрулированием границы для нас может обернуться тяжелейшими проблемами.

Дело в том, что вооруженный конфликт между сербами и хорватами носил этнический характер. Поэтому примирение двух народов в условиях распада страны было важнейшим условием прекращения гражданской войны. Конфликт на Донбассе этническим не является. Главной его причиной является вооруженная агрессия Российской Федерации, совершенная с помощью прокси-сил - боевиков "ДНР" и "ЛНР", являющихся основным инструментом этой агрессии. Это значит, что украинским силовикам (пограничникам), в задачу которых входит защита государства от вооруженных посягательств, по сути, предлагают сотрудничать с войсками агрессора. А чтобы ситуация выглядела не так абсурдно, предлагается ввести "прокладку" в виде представителей ОБСЕ и применить пункт 5 Минских соглашений. Он позволит амнистировать боевиков и сформировать из них "официальные" силовые подразделения ОРДЛО...

Реализация этого плана создает предпосылки для дикой ситуации, при которой пограничники, оборонявшие от сепаратистов пункт пропуска Изварино летом 2014 года, вынуждены будут патрулировать границу с теми, кто 6 лет назад по ним стрелял. Вуковарский опыт, когда в полицию отбирались люди, не принимавшие участия в боях, тут не сработает: среди украинских силовиков достаточно тех, кто хотя бы знаком с участниками пограничных сражений лета 2014 года. Страшно представить в какой фарс могут превратиться эти совместные патрулирования. Во всяком случае ничего, кроме унижения наши бойцы от такого "мирного плана" не получат.

Унизив таким образом силовиков, президент потеряет авторитет как Верховный главнокомандующий. Это грозит ему опасными последствиями. Введение "совместного патрулирования" не меняет Минские соглашения по сути. Они по-прежнему будут предусматривать легализацию вчерашних боевиков и встраивание их в правовое поле Украины. Это чревато новым Майданом, что в условиях "игнора" силовиков, просто выбьет у "зеленой" власти табуретку из-под ног.