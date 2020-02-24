Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Коронавирус-"убийца" из Китая дошел до Европы - в минувшие выходныев северных регионах Италии началась вспышка опасной пневмонии, от нее уже скончались четыре человека,общее число заразившихся превысило 150. Но на этом распространение коронавируса не остановилось, он зафиксирован еще в трех странах - Кувейте, Бахрейне и Афганистане. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент.

Что происходит в Китае

По состоянию на понедельник, 24 февраля, в Китае подтверждено 77 150 случаев заражения коронавирусом Covid-19, смертельный исход зафиксирован в 2592 случаях. За сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150.

Тем не менее, власти разрешили людям, которые не имеют симптомов коронавируса, выезжать из изолированного Уханя, который месяц назад закрыли на карантин. Причиной для выезда может быть потребность в лечении в другом месте, но не болезней вызванных коронавирусом, или "другие веские причины".

Оптимизма добавляет и новость о том, что в КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - заверил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Какая ситуация в Италии

Итальянские власти из-за вспышки коронавируса уже объявили о введении чрезвычайных мер - закрыты 10 городов, отменены массовые мероприятия. Затронула смертельная болезнь и мир искусства и моды - в Милане закрылся оперный театр "Ла Скала", а Джорджо Армани провел показ последней коллекции в рамках миланской Недели моды в пустом зале. Кроме того, власти Венеции решили досрочно завершить ежегодный карнавал. Австрия же приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса.

В северных регионах Италии началась паника - люди разметают продукты в супермаркетах. Они напуганы решением правительства запретить передвижение между районами, которые определены как "горячие точки" из-за зафиксированных случаев болезни.

Катерина Садилова, журналистка, которая живет в итальянском Лоди, ставшем центром эпидемии, рассказала, что для контроля за ситуацией в город приехали десятки авто карабинеров и два автобуса, сообщает "Обозреватель".

"Военные сообщили, что если мест в больницах будет недостаточно, то они готовы предоставить на своих базах 5 тыс. мест. Много людей, которые работают в Милане, начинают получать от своих работодателей SMS с предложением поработать дома", - рассказала она.

По словам девушки, в Италии люди в панике раскупают маски и дезинфицирующие средства, с продажи исчезают даже антибактериальное мыло и салфетки.

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Из-за роста угрозы коронавируса даже отменили три матча чемпионата страны по футболу в серии А. Матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри", которые должны были состояться в воскресенье, 23 февраля, перенесены на неопределенный срок.

Что говорят в других странах

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 47, заявил представитель президиума парламента страны Асадулла Аббаси. По его словам, 12 человек скончались, трое выздоровели.

Из-за этого власти Азербайджана, Армении, Афганистана, Ирака, Кувейта, Пакистана и Турции временно закрыли свои границы для Ирана, а Грузия ввела ограничения на авиасообщение.

В Южной Корее от коронавируса скончались шесть человек, количество подтвержденных случаев достигло 602.

В Японии умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксирована вспышка коронавируса. Скончавшийся пассажир находился в больнице, куда его перевезли с судна.

В Польше также проверяют вероятный случай заражения коронавирусом Covid-2019. Больного госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове. Медики не сообщают деталей о пациенте. Известно, что он находился в Азии, но не в Китае.

Готова ли Украина к вспышке коронавируса

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, работа всех служб скоординирована.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации (в Новых Санжарах Полтавской области, - "Апостроф") удовлетворительные.Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - отметил он.

По словам Гончарука, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса. Украинские специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!" - подчеркнул премьер-министр.