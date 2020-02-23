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Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Коронавирус из Китая убил в Италии уже двух человек.

воскресенье, 23 февраля 2020, 09:54
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Коронавирус из Китая убил в Италии уже двух человек. Фото: ВВС

Вспышка смертельного коронавируса в Италии набирает оборотов - за три дня число зараженных выросло до 79 человек, двое людей умерло.

Италийские власти постановили помещать на карантин с активным наблюдением тех, кто контактировал с лицами, у которых подтвердилось заболевание. "Апостроф" рассказывает все, что известно о жертвах коронавируса в Италии и жизни в зараженных городах.

Первой жертвой смертельного коронавируса в Италии стал 78-летний Адриано Тревизан, житель региона Венето. Пенсионер, бывший владелец небольшой строительной компании находился в больнице города Падуя около десяти дней, но медики оказались бессильны - пациент скончался. Его супруга находится в больнице с высокой температурой. Вскоре от коронавируса скончалась жительница региона Ломбардия. Ее смерть наступила через несколько часов после того, как от коронавируса умер Тревизан.

Власти Италии из-за резкого повышения количества зараженных коронавирусом изолировали 10 городов - там не будут работать школы, бары и другие общественные места. Ситуация настолько серьезная, что не исключается даже закрытие границ. Жителям мест, считающихся центрами эпидемии, будет запрещено покидать их, также будет запрещен въезд туда.

Пока что более 50 тыс. человек попросили оставаться дома в соответствующих районах, а все общественные мероприятия, такие как карнавальные торжества, церковные мессы и спортивные соревнования, запрещены на срок до недели. Региональная железная дорога Trenord даже заявила, что ее поезда больше не будут останавливаться на трех станциях в пострадавшем районе.

В то же время премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "все под контролем", и подчеркнул, что правительство поддерживает "чрезвычайно высокий уровень предосторожности".

Какие настроения царят в Италии

Живущая под Миланом украинка Галина Сивак рассказала, что в регионе началась паника: мало того, что коронавирус пришел в Италию и уже убивает, так еще неясно, как заразился скончавшийся пенсионер, ведь он не контактировал с другими больными и не путешествовал, пишет "Страна".

"У нас в Ломбардии все разговоры только об этом, люди в шоке", - сказала она.

Украинец Андрей Ярмак, который работает в Риме в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, рассказал, что Италия теперь наиболее пораженная коронавирусом страна Европы и быстро догоняет Гонконг и Сингапур.

"По темпам распространения Италия на третьем месте в мире после Китая и Южной Кореи. И здесь все целуются, такие традиции приветствия и прощания. Я уже вижу местных в масках даже в Риме", - отметил он.

Известно, что из 14 новых случаев заражения коронавирусом в Ломбардии пятеро - медицинские работники больницы в городе Кодоньо, куда привезли 38-летнего итальянца с острой легочной недостаточностью. Мужчина мог заразиться от вернувшегося из Китая знакомого, с которым он ужинал в начале февраля (то есть симптомы проявились почти через месяц). Заразились также беременная жена и знакомый заболевшего.

Что известно о жертвах коронавируса в мире

В Китае по состоянию на 23 февраля число погибших от коронавируса COVID-19 достигло 2442 человек. Всего страшная болезнь диагностирована у 76 936 человек.

За сутки 22 февраля число заразившихся смертельным вирусом увеличилось на 648 человек, смертельных случаев стало больше на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 96 человек, еще один - в провинции Гуандун.

В больницах страны сейчас проходит курс лечения 51,6 тыс. людей, а состояние более 10,9 тыс. больных оценивается как тяжелое. Правда, более 22,8 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Первой жертвой коронавируса в Европе стал пожилой китайский турист. 80-летний мужчина приехал во Францию из Китая.

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